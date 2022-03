A DJI está se preparando para lançar um Mini 3 Pro?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Não há nada particularmente profissional nos mini drones da DJI . Eles normalmente são projetados para consumidores que desejam mergulhar os dedos dos pés na fotografia aérea - mas um novo vazamento sugere que uma variante Pro pode estar a caminho.

O notório vazador da DJI OsitaLV postou uma imagem no Twitter que mostra o que parece ser a caixa de um DJI Mini 3 Pro, embora ele não pareça muito confiante em sua legitimidade.

Antes de mais confirmação, vou considerar esta foto como uma brincadeira. pic.twitter.com/En7LIBv1jf — OsitaLV (@OsitaLV) 1º de março de 2022

Por outro lado, Jasper Ellens , que vazou anteriormente as especificações do Mavic 3 , acha que é real. Ele sugere que o Mini 3 Pro será um redesenho completo em comparação com o Mini 2.

O design das legendas dos sensores irritados me lembra o Air2. A nova lacuna impedirá que a câmera de 48MP incline durante a aceleração. Não acho falso. É apenas uma reformulação completa. Vocês pediram um mini 2 com sensores, isso é o que você recebe em breve pic.twitter.com/JlgnJto0g6 — Jasper Ellens - 27 vazamentos (@JasperEllens) 2 de março de 2022

Jasper passou a sugerir que os braços redesenhados na imagem vazada criariam espaço para hélices maiores.

A imagem também nos mostra um controlador redesenhado com um display embutido, parece uma versão menor do controlador RC Pro dolorosamente caro da DJI.

Melhores ofertas do Amazon US Prime Day 2021: Selecione ofertas ainda ativas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2021 O Prime Day 2021 já começou!

Se as convenções de nomenclatura usuais da DJI são algo a ser seguido, o controlador DJI RC Pro certamente deixa espaço para uma edição não-Pro.

Se for real, esperamos um preço significativamente mais alto do que seu antecessor relativamente acessível, o Mini 2 , especialmente quando se trata do kit da foto.

Também são claramente retratados os grandes sensores, sugerindo a inclusão da prevenção de obstáculos no próximo modelo.

Ainda não se sabe se isso é uma farsa, mas como não temos um novo DJI Mini desde 2020, esperamos uma atualização mais cedo ou mais tarde.

Escrito por Luke Baker.