Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O DJI Mavic 3 e o Mavic 3 Cine foram lançados em novembro, mas na época, os drones estavam faltando alguns recursos que haviam sido prometidos.

Imaginamos que isso foi provavelmente devido a apressar os drones a tempo do Natal. No entanto, fiel à sua palavra DJI lançou um novo firmware que traz os recursos prometidos.

Tanto a aeronave quanto o controle remoto exigirão uma atualização que pode ser instalada por meio do aplicativo DJI Fly no Android ou iOS .

Aqui está o que o firmware mais recente traz:

Adicionado QuickShots incluindo Dronie, Rocket, Circle, Helix, Boomerang e Asteroid.

Adicionado o modo Panorama, capaz de capturar em alta resolução.

Adicionado disparo em rajada.

Adicionado zoom digital para o modo de vídeo normal.

Adicionado assistente de exibição de cores para D-Log.

Adicionado 4K/60fps e ajuste manual de EI para MasterShots.

Adicionado QuickTransfer.

Adicionado zoom e D-Log para FocusTrack ao gravar vídeo.

Adicionado suporte para definir a altitude RTH para Advanced RTH.

Adicionado modo USB para Mavic 3 Cine para copiar dados.

Precisão otimizada de correção de cores.

Maior nitidez de imagem da câmera Tele ao fotografar em alta ampliação.

Área de imagem otimizada para fotos com lapso de tempo.

Adicionado suporte ao DJI RC Pro para produzir imagens HDMI limpas.

Adicionado suporte para DJI RC Pro para armazenar vídeo em cache e baixar vídeo original para um cartão SD externo.

Adicionado suporte para usar DJI RC Pro com DJI Air 2S.

Corrigido alguns pequenos bugs.

Realmente uma lista bem pesada. Com a maioria das pessoas já muito satisfeitas com o desempenho do Mavic 3, uma grande atualização como essa é uma das coisas que torna a DJI tão boa.

Há algo para todos nesta atualização. Os usuários casuais se beneficiarão dos modos QuickShots, Panoramas e burst; enquanto os profissionais ficarão entusiasmados com a saída HDMI limpa, o Color Display Assist e a correção de cores aprimorada.

DJI diz que todos os recursos prometidos no lançamento já estão disponíveis, mas os drones continuarão recebendo futuras atualizações de firmware que trarão otimizações e melhorias adicionais,

Escrito por Luke Baker.