(Pocket-lint) - DJI deu um salto gigante na criação do drone perfeito para o consumidor de nível profissional e anunciou oficialmente o novo Mavic 3. E, no que diz respeito ao desempenho e às especificações, este é um monstro absoluto.

Representa uma grande atualização em relação à série Mavic 2 , particularmente quando se trata de videografia / fotografia e duração da bateria. Tudo começa com um novo arranjo de câmeras.

O sistema Hasselblad de câmera dupla possui uma câmera principal com um sensor CMOS 4/3 de 20 megapixels, o maior já instalado em um drone Mavic. Ele é acompanhado por uma câmera com zoom adicional para oferecer zoom híbrido de até 28x. Essa câmera em particular possui um sensor CMOS de 12 megapixels de 1/2 polegada.

Para fotógrafos, a adição do formato RAW de 12 bits permitirá que você capture toneladas de cores / dados e terá muito o que brincar quando for editá-los posteriormente.

Como sempre, o sistema de câmera é montado em um gimbal de 3 eixos para garantir que sua filmagem permaneça suave.

Os cinegrafistas ficarão maravilhados em ver os recursos de captura, temos certeza, com uma resolução máxima de 5.1K até 50 fps e a capacidade de gravar 4K a 120 fps em Apple ProRes 422 HQ no modelo Cine ou H.264 / H 0,265 codecs no drone regular e uma taxa de bits máxima de 200 Mbps.

Não é apenas nas capacidades de vídeo e foto que foi melhorado, o drone tem uma bateria muito mais longa do que qualquer um de seus modelos anteriores do Mavic, com até 46 minutos de tempo de vôo possível.

O Mavic 3 também vê melhorias no reino de evitar obstáculos com um sistema APAS aprimorado. Ele usa seis sensores de visão de olho de peixe, mais dois sensores de grande angular para detectar obstáculos em praticamente todas as direções e é capaz de traçar rotas para evitá-los.

Os dados de localização também são aprimorados, com a ajuda dos satélites GPS, GLONASS e BeiDou, além de um algoritmo que mantém sua posição melhor travada, melhorando sua precisão e estabilidade ao pairar em uma posição.

Existem também outras melhorias, como uma capacidade RTH (Return To Home) mais inteligente para quando a bateria está fraca. Em vez de subir mais alto e começar a voar de volta, ele primeiro calculará a rota mais rápida e eficiente em termos de energia para retornar à posição de decolagem.

Existem dois modelos de Mavic 3: a versão padrão e o modelo Cine. Além do preço, a principal diferença entre os dois é que o modelo Cine tem um SSD de 1 TB integrado para gravação interna e a capacidade de gravar no codec ProRes HQ.

O Mavic 3 está disponível a partir de hoje em três combinações diferentes: Standard, Fly More Combo e Cine Premium Combo.

O kit padrão custa £ 1.879 e inclui o drone, uma bateria, controle remoto, cabos, hélices, tampa de armazenamento e um carregador de bateria. O Fly More Combo de £ 2.549 inclui tudo isso, mais duas baterias adicionais, um hub de carregamento, bolsa de transporte e um conjunto de filtros ND.

Quanto ao Cine Premium Combo, custa £ 4.279, mas vem com o SSD interno de 1 TB e tem o novo controlador DJI RC Pro, que tem uma tela embutida (sem necessidade de telefone).

