O vazamento de fotos DJI Mavic 3 revela todos os detalhes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os vazamentos já nos mostraram nosso primeiro vislumbre de como o próximo drone de consumo da DJI, o Mavic 3, deve ser. Se esses instantâneos de resolução razoavelmente baixa não foram suficientes, o vazamento mais recente é um despejo massivo de fotos do blogueiro alemão Nils Ahrensmeier .

O vazamento mostra o que parece ser renderizações oficiais do Mavic 3 e do Mavic 3 Cine, bem como seus acessórios associados, Fly more combos e até mesmo o DJI Smart Controller V2.

Parece que o Mavic 3 vem com o mesmo controlador que o DJI Air 2S, mas as baterias e hélices tiveram uma mudança significativa no design. O Mavic 3 Cine é uma nova adição à programação e tem uma marca clara nos braços para permitir você sabe que não é um drone comum.

Pelas imagens, podemos ver que o Mavic 3 Cine Edition virá com um conjunto de filtros ND e uma nova versão do DJI Smart Controller com display integrado. As diferenças completas entre os modelos são o tópico de muita especulação, mas vazamentos anteriores sugerem que a variante Cine contará com um SSD interno e um cabo de alta velocidade para gravar e transferir vídeo de alta taxa de bits.

O divulgador afirmou que as imagens apresentam a "versão europeia" do DJI Mavic 3. Imaginamos que as diferenças entre as versões vendidas na UE e em outros lugares serão mínimas, provavelmente existindo apenas para cumprir os regulamentos locais. Quer seja algo tão pequeno quanto as frequências de rádio usadas, ou tão dramático quanto o peso da decolagem, não deve demorar muito para descobrirmos.