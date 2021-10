DJI Mavic 3 vazamento revela design mais robusto, câmeras duplas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo drone do consumidor carro-chefe da DJI - o Mavic 3 - deve ser lançado em um futuro próximo, e agora temos uma visão mais detalhada de como será o produto final.

As imagens vazadas mostram um drone que parece bastante grande em comparação com os modelos anteriores , com linhas e contornos ligeiramente mais suaves, bem como uma pintura mais escura.

Alguns elementos do design parecem confirmar especificações vazadas que apareceram online há pouco tempo. Ou seja, que o drone terá um sistema de câmera dupla na frente.

Espera-se que esse sistema de câmera dupla tenha uma câmera com zoom telefoto com um sensor de 12 megapixels e um sensor Micro Four-Thirds primário / largo de 20 megapixels.

Outras especificações devem incluir um voo gigantesco de 46 minutos com a bateria cheia, além de um modelo Cine avançado que possui um SSD interno e cabo de alta velocidade para transferir arquivos de vídeo de alta taxa de bits rapidamente.

A fonte original dessas fotos vazadas não é clara, mas foram relatadas por DroneDJ e GizmoChina , entre outros. Portanto, embora pareçam legítimos, como sempre, aceite-os com uma pitada de sal.

Já se passaram mais de três anos desde que a linha do Mavic 2 foi anunciada, então é seguro dizer que os modelos de consumo de primeira linha já precisam de uma atualização.

Dado que uma fotografia do dispositivo real apareceu agora, não podemos imaginar que demorará muito até que a DJI revele oficialmente o Mavic 3, o que significa que provavelmente não teremos que esperar muito até descobrirmos se este é o verdadeiro de acordo ou não.