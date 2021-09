Especificações do DJI Mavic 3 vazaram: câmera dupla e tempo de vôo Mega 46 minutos revelados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a DJI está prestes a revelar o próximo em sua linha de drones de consumo de ponta, e se os detalhes vazados forem precisos, parece que valeu a pena esperar.

Documentos vazados mostram um dispositivo com design muito semelhante aos modelos existentes do Mavic 2 , mas há algumas melhorias importantes entre eles; incluindo um grande aumento na vida útil da bateria.

O Mavic 3 do DJI será capaz de voar por até 46 minutos com carga total, o que é virtualmente o dobro do que o primeiro drone Mavic conseguiu, e consideravelmente mais do que os 31 minutos oferecidos pelo Mavic 2 Pro.

Como de costume, a câmera frontal será estabilizada por meio de um gimbal mecânico de 3 eixos, mas desta vez com câmeras telefoto e grande angular. Detalhes dessas câmeras são revelados em uma folha de especificações divulgada pelo Twitter @JasperEllens .

Essa folha mostra que a câmera telefoto contará com um sensor de 1/2 polegada com resolução de 12 megapixels, enquanto a câmera principal grande angular terá um sensor de 4/3 polegadas de 20 megapixels.

De acordo com DroneDJ , o drone virá em duas variantes: um Mavic 3 padrão e um Mavic 3 "Cine". O último contará com um SSD interno e um cabo de alta velocidade para gravação e transferência de vídeo de alta taxa de bits.

Isso pode ser útil se você planeja usar a gravação de vídeo com resolução máxima de 5,2 K que afirma estar em oferta.

O Mavic 3 pesa 920 gramas e apresenta um sistema de prevenção de obstáculos multidirecional. Ele também apresentará os modos de voo inteligentes e automatizados usuais, como HyperLapse, ActiveTrack, QuickShot e muito mais.

O que também é interessante é que há um novo controlador sendo vazado ao mesmo tempo que - ao invés de apresentar uma alça de smartphone - tem uma tela de 5,5 polegadas integrada com resolução fullHD (1080 x 1920) e pico de brilho de 1000nits. Além do mais, ele roda em Android e pode se conectar diretamente à internet usando Wi-Fi ou um dongle 4G.

Os vazamentos indicam que devemos esperar o lançamento do drone por volta de 15 de novembro e custar cerca de US $ 1.600.

