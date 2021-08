Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DJI discretamente lançou um novo drone nos Estados Unidos . Chamado de DJI Mini SE, ele custa US $ 299 e está disponível em vários varejistas.

Pelo que podemos dizer, o novo drone é uma versão atualizada e mais barata do Mavic Mini . Custa $ 100 menos do que esse modelo. A principal diferença entre os dois é que o Mini SE usa o chassi do DJI Mini 2 por $ 449, oferecendo menos parafusos expostos e braços e resistência à velocidade do vento aprimorados. Ele também contém baterias LiPo mais leves e mais potentes, hélices e um hub de carregamento.

O Mini SE também possui uma porta de carregamento USB-C, em vez de micro-USB. Ele também não precisa ser atualizado para obter vídeo 24p ou configurações manuais de ISO. Infelizmente, não há vídeo 4K (ou mesmo 4K impresso na lente) - apenas 2.7K e 1080p. Provavelmente também não tem atualizações de fotos.

Há alguns acessórios a serem observados: O hub de carregamento da bateria do Mavic Mini não pode carregar a bateria do Mini SE e, embora o Mini SE possa usar a bateria do Mavic Mini, a energia é reduzida. Mas o Mavic Mini DIY Creative Kit, Mavic Mini Snap Adapter, Mavic Mini Propeller Holder e Mavic Mini Intelligent Flight Battery (versão internacional apenas) são todos compatíveis com Mini SE.

DJI

Por último, o Mini SE pesa menos de 249g, portanto, não há necessidade de registrá-lo nos EUA. Mas vai passar de 250g se você usar a bateria do Mavic Mini com ele.

squirrel_widget_5844501

Se alguma dessas coisas interessar a você, o DJI Mini SE agora está disponível para compra na Amazon e em outros varejistas nos Estados Unidos. Nenhuma palavra ainda sobre a disponibilidade no Reino Unido.

Os melhores drones 2021: quadricópteros com melhor classificação para comprar, qualquer que seja o seu orçamento Por Cam Bunton · 7 Junho 2021 · Qual drone você deve escolher? Consulte nosso guia com os melhores quadricópteros para comprar, desde drones de passatempo até dispositivos sérios