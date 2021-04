Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DJI revelou um novo drone chamado Air 2S e ele se baseia no Air 2 anterior , adicionando um sensor de 1 polegada impressionante à câmera.

Olhando para sua folha de especificações e desempenho prometido, este pode muito bem se tornar o drone a ser comprado neste ano. Ao adicionar recursos avançados e ótica em um drone que tem um preço relativamente bom e compacto, DJI certamente construiu um vencedor aqui.

A grande história, é claro, é o novo sensor do sistema de câmeras. É um grande sensor de 20 megapixels de 1 polegada.

É um sensor semelhante ao que vimos no Phantom 4 Pro Obsidian há quatro anos. Claro, aquele drone era muito maior e tinha uma câmera muito maior.

Um sensor maior significa melhores dados de cor e captura de luz, e ter 20 megapixels o torna ideal para gravação de vídeo em alta resolução também. Especificamente, ele pode gravar até 5,4 K a 30 fps ou 4K a 60 fps.

Ele também suporta zoom digital em algumas resoluções:

Zoom 4x a 4K 30 fps

Zoom 6x a 2,7k 30 fps

Zoom 4x a 2,7k 60 fps

Zoom 6x a 1080p 60 fps

Zoom 8x a 1080p 30 fps

DJI também adicionou um recurso chamado SmartPhoto que tira várias fotos e, em seguida, usa análise de cena para escolher as fotos com melhor aparência usando HDR, Hyperlight (um recurso para melhorar o desempenho em pouca luz) e Reconhecimento de cena. Isso, como sempre, está em uma câmera acoplada a um gimbal mecânico de três eixos.

A óptica é apenas parte da história com DJI e - como de costume - o novo drone apresenta vários sensores para evitar obstáculos e para permitir seus movimentos QuickShot automatizados que tornam realmente fácil criar efeitos cinematográficos impressionantes.

Um novo recurso importante é chamado MasterShots. Em essência, quando ativado, ele escolherá automaticamente um caminho de voo e estilo de tiro e, em seguida, irá até ele e apresentará uma sequência final quando for concluído. Tudo que você precisa fazer é pressionar Iniciar.

FocusTrack também continua sendo um recurso importante, permitindo que você foque em um assunto específico e depois o siga ou mantenha a câmera travada nele enquanto o drone se move.

A evasão de obstáculos foi melhorada. Não só possui sensores de quatro lados - na frente, traseira, inferior e superior do drone - mas também inclui um novo recurso chamado tecnologia de zoom binocular. Isso detecta quando os objetos de entrada estão vindo em sua direção de mais longe.

Além disso, existe o APAS (Advanced Pilot Assistance System) 4.0 que irá evitar obstáculos dinamicamente enquanto você pilota o drone. Em vez de parar na frente deles, ele voará ao redor, abaixo ou sobre eles. Ele foi aprimorado em relação à iteração anterior para oferecer um campo de visão mais amplo.

A duração da bateria parece impressionante em 31 minutos de voo, enquanto o controlador mais recente inclui OcuSync O3 para permitir a transmissão de vídeo e controle até 12 km de distância do drone.

O mais recente drone da DJI está disponível para compra a partir de hoje. Como sempre, você pode comprá-lo como um combo padrão com todos os elementos básicos para começar. Isso significa: o drone, uma bateria, cabos e um controlador. Compre assim e custará £ 899 / € 999.

No entanto, há também um combo Fly More que lhe dará duas baterias adicionais (três no total), um hub de carregamento, uma bolsa de ombro e - de forma útil - quatro filtros ND que você pode anexar à frente da câmera. Esta combinação custa £ 1169 / € 1299.

