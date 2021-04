Drone DJI Air 2S totalmente revelado em uma série de imagens que vazaram

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um drone DJI ainda a ser anunciado, chamado Air 2S, vazou online através de uma série de imagens postadas pela TechnikNews e pelo vazador Roland Quandt . Esses vazamentos seguem um relatório da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos no mês passado, todos sugerindo que o lançamento é iminente.

O DJI Air 2S provavelmente será uma atualização do Mavic Air 2 do ano passado. Foi pensado para apresentar uma câmera aprimorada e compatibilidade com os novos acessórios da DJI, como o V2 Goggles e o Motion Controller. Renders e um trailer compartilhado anteriormente por OsitaLV mostram um drone com um sensor de 20 megapixels de 1 polegada. Essa é uma resolução mais baixa do que a que o Mavic Air 2 oferece, mas é maior, então deve trazer atualizações de desempenho e imagens com pouca luz.

DroneDJ afirmou que o Air 2S deve suportar os novos óculos V2 e controlador de movimento da DJI, que foram lançados no mês passado com o drone FPV . Isso significa que você pode pilotar o drone de uma perspectiva de primeira pessoa e terá uma experiência de vôo mais envolvente. Outras mudanças rumores incluem a queda de “Mavic” da marca e uma atualização para a versão 4 do padrão ActiveTrack do DJI, de acordo com a TechnikNews.

O Air 2S também pode suportar o padrão OcuSync 3.0 de latência inferior da DJI, apresentar uma bateria de 3.500 mAh e ser mais pesado do que o Mavic Air 2 em 30g.

Lembre-se de que, em dezembro de 2020 , a administração Trump adicionou DJI a uma lista negra de comércio, citando potenciais preocupações de segurança e ligações com o governo chinês. Ele também acusou a empresa de “abusos em larga escala dos direitos humanos na China por meio de coleta e análise genética abusiva ou vigilância de alta tecnologia”. DJI contesta as alegações do governo Trump, e os produtos DJI ainda estão disponíveis para compra nos Estados Unidos.

Escrito por Maggie Tillman.