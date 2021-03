DJI FPV é um drone rápido e ágil e pode fazer 0-60 em 2 segundos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DJI revelou um drone totalmente novo e, ao contrário de seus modelos de consumo anteriores, este foi projetado para ser usado principalmente por meio dos óculos FPV da empresa. Até diz no nome, é DJI FPV.

Isso significa que, em vez de amarrar seu telefone ao controlador para usá-lo como uma tela, você amarra os óculos FPV e vê a imagem da câmera diretamente através deles, voando no nariz.

Seu design é radicalmente diferente de qualquer uma das séries Mavic também. A câmera é colocada mais acima na frente do nariz, enquanto os braços estão completamente rígidos e não podem ser dobrados.

Da mesma forma, o corpo do drone é muito mais bulboso e arredondado na frente, afastando-se da aparência angular de nariz de tubarão dos modelos Mavic.

De uma perspectiva de vídeo, ele foi projetado para capturar imagens de alta resolução em taxas de quadros rápidas, uma vez que o próprio drone também foi projetado para ser mais ágil e rápido.

Aqui estão algumas das principais especificações de vídeo e foto:

Sensor CMOS de 8 megapixels 1 / 2,3 polegadas

4K - 3840x2160 a 50/60 fps

FHD - 1.920 x 1.080 a 50/60/100/120 fps

Campo de visão máximo de 150 graus (apenas a 50 ou 100 fps)

Campo de visão de 142 graus em outras taxas de quadros

Taxa de bits máxima de 120 Mbps

Formatos de vídeo MP4 / MOV

Muito da construção e mecânica do drone estão lá para permitir sua velocidade e potência em vôo. Tem motores de corrida, por isso é rápido como o diabo.

O drone pode voar a velocidades de até 39 metros por segundo, ou seja, cerca de 87 milhas por hora, embora muitos países ao redor do mundo restrinjam as velocidades máximas. Sua aceleração também é extremamente rápida e pode ir de 0-100kph (0-62mph) em apenas 2 segundos.

A duração da bateria parece relativamente razoável em cerca de 20 minutos, ao voar a 40kph (25 mph) em condições sem vento. Para os curiosos, é uma bateria de 2000mAh na parte traseira.

Ele pode sobreviver em temperaturas entre -10 e 40 graus Celsius com a capacidade de suportar ventos de até 31 milhas por hora também.

Quanto ao alcance, ele pode voar até 16,8 quilômetros, mas o alcance da transmissão de vídeo entre o drone e os óculos é de no máximo 10 km. Além disso, não vamos esquecer que a maioria dos regulamentos afirmam que você precisa ser capaz de ver o drone o tempo todo.

Com isso em mente, também vale a pena lembrar, porque o piloto tem óculos de proteção presos à cabeça, você precisa voar com um observador que possa manter a linha de visão do drone.

DJI FPV está disponível para compra a partir de hoje com o combo FPV padrão - custando $ 1299 nos EUA, £ 1249 no Reino Unido e € 1349 na Europa - que inclui o controlador e o DJI FPV Goggles V2.

Como é a norma para DJI, há também um kit Fly More que oferece duas baterias extras e um hub de carregamento dedicado por £ 259 / € 279. Há também um novo / adicional tipo de controlador de estilo de gatilho chamado Controlador de movimento, que custará £ 139 / € 149.

Escrito por Cam Bunton.