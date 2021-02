Drone DJI FPV desembalado antes do lançamento, revela todos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que DJI está se preparando para lançar um novo drone. Na verdade, se um dos primeiros vídeos de unboxing servir de referência, veremos uma nova categoria de drones DJI .

No vídeo, vemos um drone projetado, antes de mais nada, para ser usado usando óculos FPV como monitor. Na verdade, o combo pack fora da caixa apresenta aqueles óculos que parecem ter antena, sem dúvida para garantir uma conexão confiável à distância.

Quanto ao drone em si, ele também é bastante diferente dos drones dobráveis estilo Mavic que estamos acostumados a ver no mercado consumidor.

Em vez de ficar embaixo do drone, a câmera é montada mais acima no nariz, com o corpo apresentando uma aparência muito mais bulbosa e arredondada do que a série Mavic estilo nariz de tubarão.

Braços rígidos significam que eles não se dobrarão para uma arrumação mais compacta, mas também esses braços estão em alturas diferentes, com os braços traseiros muito mais altos do que os dianteiros e as lâminas parecendo estar em um ângulo de quase 45 graus.

O drone DJI FPV foi retirado da caixa pela Dominion Drones, mas depois removido, mas não antes de ser recarregado pelo canal do SpiderMonkey FPV:

DJI ainda não anunciou oficialmente o FPV, mas dado que ele apareceu com uma aparência oficial de varejo online, e alguém já o desempacotou, é seguro assumir que o lançamento real não pode estar muito longe.

Escrito por Cam Bunton.