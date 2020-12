Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Lista de Entidades do Departamento de Comércio dos EUA adicionou DJI, um dos fabricantes de drones mais populares do mundo , oficialmente colocando a empresa chinesa na lista negra, declarando-a uma preocupação de segurança nacional. A lista de entidades também proíbe qualquer empresa sediada nos Estados Unidos de exportar tecnologia para a DJI.

Aqui está tudo o que você precisa saber.

Por estar na Lista de Entidades do Departamento de Comércio dos EUA , a DJI agora terá dificuldade em obter peças e componentes para seus drones de empresas americanas, o que poderia interromper significativamente suas cadeias de suprimentos. Isso também pode complicar se as lojas americanas podem negociar com a DJI ou até mesmo vender seus produtos.

Esse é o mesmo tipo de processo de proibição que os EUA impetraram contra a Huawei.

O governo dos EUA citou várias vezes no passado várias preocupações com a segurança em relação aos drones DJI, que são em sua maioria feitos na China com peças de origem chinesa. O Departamento do Interior chegou a anunciar que pararia de usar sua frota de drones até que analisasse as possíveis preocupações com a segurança, e o Departamento de Justiça proibiu a compra de todos os drones estrangeiros, incluindo os drones da DJI , usando fundos da agência - novamente citando preocupações de segurança.

Tenha em mente que o DJI supostamente forneceu drones ao governo chinês para que ele pudesse monitorar os campos de detenção em toda a província de Xinjiang, de acordo com um relatório da Bloomberg Businessweek de março. Na verdade, o Departamento de Comércio dos EUA, ao adicionar DJI à Lista de Entidades, afirmou que o fabricante do drone permite "abusos em larga escala dos direitos humanos na China por meio de coleta e análise genética abusiva ou vigilância de alta tecnologia".

Nem o governo dos EUA nem qualquer agência dos EUA forneceram evidências para apoiar suas alegações de preocupações com a segurança, mas é importante notar que o presidente Trump tem tentado continuamente impedir que as empresas de tecnologia chinesas operem nos EUA. Ele colocou a Huawei na Lista de Entidades por meio de ordem executiva em 2019 e tentou bloquear o TikTok e o WeChat das lojas de aplicativos dos EUA, mas por causa de contestações judiciais, ambos os aplicativos ainda estão disponíveis nos EUA.

O presidente eleito Joe Biden pode optar por continuar com as políticas de Trump após assumir o cargo em janeiro de 2021. Atualmente não está claro se ele o fará, mas vamos mantê-lo informado.

Escrito por Maggie Tillman.