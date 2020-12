O novo drone de corrida FPV da DJI pode ter vazado um grande momento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DJI tem uma posição absolutamente dominante no mercado de drones comerciais, com uma gama de opções e faixas de preço que você pode escolher se estiver procurando algo para tirar fotos de férias ou para gravar vídeos aéreos.

O que ainda não começou a conquistar ainda, no entanto, é o nicho de corrida de drones desse mercado - onde drones loucamente rápidos controlados usando óculos de visão em primeira pessoa (FPV) correm em pistas apertadas competitivamente.

No ano passado, ela mostrou seu interesse ao lançar um conjunto de seus próprios óculos , sem um drone específico para amarrá-los, mas parece que o drone de corrida está finalmente iminente, com base em algumas imagens vazadas que parecem muito reais.

Parece uma nave espacial!

O drone nem mesmo tem um nome claramente determinado a partir dessas imagens, a menos que seja tão simples quanto o DJI FPV, mas parece que estará disponível em um pacote com aquele controlador FPV para conveniência.

É uma pequena unidade que não precisa se preocupar com alguns dos sinos e assobios dos outros drones do DJI, como mecanismos dobráveis, e tem um formato e altura mais distintos do que os outros.

Da mesma forma, parece que será controlado sem a necessidade de seu telefone, já que os óculos tornam isso desnecessário. Claro, não temos toda uma série de informações aqui, do preço às especificações e uma data de lançamento provável, mas o fato de que alguém conseguiu um para voar sugere que não pode estar muito longe de ser revelado agora .

Se isso significa que as corridas de drones podem estar se aproximando do mainstream, ninguém sabe, mas é claro que DJI acha que há algo que vale a pena perseguir.

Escrito por Max Freeman-Mills.