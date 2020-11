DJI Mini 2 é divertido, cheio de recursos e finalmente oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de muita especulação, a DJI finalmente anunciou seu mais recente drone de câmera ultra-portátil, o DJI Mini 2.

Pesando menos de 249 gramas e construído como um sucessor do DJI Mavic Mini , ele é voltado para iniciantes e aqueles que querem algo portátil para se divertir.

Isso não quer dizer que seja um desleixo nas especificações. O DJI Mini 2 é capaz de gravar vídeo 4K em até 30 quadros por segundo ou Full HD a 60fps. Ela também pode tirar fotos usando o sensor CMOS de 12 megapixels e tem um campo de visão de 83 graus.

Possui um slot de cartão microSD para armazenamento, compatível com cartões UHS-I Speed Class 3 ou superior.

Pode transmitir vídeo a até 10km de distância do seu dispositivo móvel e tem 31 minutos de bateria. De acordo com o DJI, ele também pode suportar ventos de 29-38 km / h e decolar a no máximo 40.000 metros.

Há uma série de tutoriais para iniciantes para ajudar os recém-chegados a se familiarizarem com o vôo de drones, enquanto o compartilhamento de mídia social foi facilitado através do aplicativo DJI Fly para iOS e Android.

O DJI Mini 2 já está disponível, ao preço de £ 419 ($ 449 / € 469) para o pacote padrão, que inclui o drone, o controle remoto e uma bateria.

Um pacote Fly More Combo também está disponível, que contém três baterias, controle remoto, hub de carregamento, mala de transporte e, claro, o próprio drone por £ 549.

Escrito por Rik Henderson.