Como assistir ao lançamento do DJI Mini 2 online

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DJI anunciará seu mais recente produto em um evento online. Graças a vazamentos, já vimos o DJI Mini 2, um drone compacto de consumo, e é isso que esperamos que a empresa lance hoje. Felizmente, você pode assistir ao desenrolar da ação.

O evento DJI está agendado para quarta-feira, 4 de novembro, às 20h EST. Aqui estão os horários globais para o evento:

São Francisco - 17:00 PST

Nova York - 20:00 EST

Londres - 01:00 GMT, 5 de novembro

Berlim - 02:00 CET, 5 de novembro

Mumbai - 06:30 IST, 5 de novembro

Tóquio - 10:00 JST, 5 de novembro

Sydney - 12:00 AEDT, 5 de novembro

Esperamos o lançamento do DJI Mavic Mini 2, tendo já sido colocado à venda no início da Best Buy . Parece que DJI também pode abandonar a marca Mavic e apenas lançar como Mini 2, e deve manter seu peso abaixo de 250g para evitar a regulação que alguns drones maiores enfrentam.

Haverá uma câmera 4K montada em um gimbal de três eixos e espera-se que o alcance aumente signifcativamente em relação ao modelo anterior, com um novo controlador e suporte OcuSync 2.0 dando um alcance de comunicação de 10km.

Se veremos algo mais da empresa permanece um mistério, mas tudo será revelado em breve.

Escrito por Chris Hall.