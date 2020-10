A desembalagem do DJI Mini 2 revela as especificações do próximo FlyCam na íntegra

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - DJI está perto de lançar uma continuação de seu pequeno drone popular: o Mavic Mini. Tendo aparentemente sido colocado à venda mais cedo em uma loja Best Buy nos Estados Unidos, a sequência foi retirada da caixa e todas as especificações importantes reveladas antes que a empresa quisesse que soubéssemos.

Em um movimento semelhante a suas câmeras portáteis e gimbals - que abandonaram sua marca Osmo - o próximo drone minúsculo (ou FlyCam como DJI o chama) está deixando de lado o apelido de Mavic e em vez disso será simplesmente chamado de DJI Mini 2 .

Como seu antecessor, o Mini 2 manterá o peso abaixo de 250 gramas para garantir que não seja restrito por regulamentos e possa ser comprado e pilotado por qualquer pessoa sem a necessidade de testes de assento e registro como piloto.

Você pode verificar o unboxing abaixo:

De forma crucial, ele irá melhorar em várias áreas durante a primeira geração. Isso significa que pode gravar vídeo em 4K e vem com o novo controlador que acompanha o Mavic Air 2 no início do ano.

Isso - por sua vez - significa que habilita o suporte OcuSync 2.0 e melhor alcance e comunicação entre o controlador e o drone. Ele terá um alcance de comunicação de 10 km, muito mais longe do que a primeira geração.

Como bônus, a vida útil da bateria também foi aumentada para 31 minutos. Também foi sugerido que os motores foram atualizados para torná-lo mais capaz de suportar o vento e também aumentar a velocidade de vôo máxima do drone.

Nenhuma data oficial de lançamento foi anunciada ainda, no entanto, parece muito provável que seja em breve, possivelmente no início de novembro.

Escrito por Cam Bunton.