Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O drone Mini da DJI, o Mavic Mini, está à venda no Prime Day 2020. A Amazon US também cortou os preços da linha Osmo do DJI.

O pacote DJI Mavic Mini Combo está regularmente disponível na Amazon por $ 500. Inclui três baterias Intelligent Flight extras, um hub de carregamento bidirecional, um carregador USB de 18 W e uma bolsa de transporte. Além de tudo isso, o pacote inclui peças extras, como hélices, que podem precisar ser substituídas com o tempo. Como parte do Prime Day, os membros Prime podem obter o combo por US $ 400, 20 por cento de desconto sobre o preço normal.

Em nossa análise do Mavic Mini, ficamos maravilhados com o drone básico. Sua capacidade de gravar vídeos suaves durante as manobras no ar proporcionará aos pilotos de primeira viagem uma experiência que pode deixá-los fisgados. O que torna o Mavic Mini impressionante é a combinação de excelentes recursos de drones de nível profissional em um pacote pequeno o suficiente para ser acessível para a maioria das pessoas.

Quanto às outras ofertas DJI, você pode obter a câmera Osmo Action 4K , normalmente $ 245, por $ 200. E o Osmo Pocket, um estabalizador portátil de gimbal de três eixos com um sensor de vídeo 4K de 12 megapixels integrado, está disponível com um estojo de carregamento por $ 299, abaixo de $ 498

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime . Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem ter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Escrito por Maggie Tillman.