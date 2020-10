DJI Mavic Mini 2 a caminho em breve? As listagens da FCC revelam novo drone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um novo drone DJI apareceu. Ou, pelo menos, o registro foi submetido para um novo drone DJI com a FCC, e é provável que seja o Mavic Mini 2.

Informante do Twitter, @OsitaLV originalmente tuitou imagens mostrando o rótulo e a posição do drone, e olhando para o número do modelo (MT2PD), parece que está claro que este é o próximo Mavic Mini . O número do modelo da primeira geração começou com MT1.

Então isso é chamado de Mavic Mini 2, eles compartilham o mesmo design.

Ah, ele tem Bluetooth, 2.4 / 5.8G WiFi e 2.4 / 5.8G sem o sinal de WiFi.

PS o nome do modelo do Mavic mini original é MT1SS5 e MT1SD25 (vendas na Europa e Japão). pic.twitter.com/nRm3ZwfxyL - OsitaLV (@OsitaLV) 6 de outubro de 2020

Pesquisamos o banco de dados da FCC para verificar se a listagem existe e pudemos corroborar o fato de que existem vários formulários usando os detalhes fornecidos em um artigo do DroneDJ .

O Mavic Mini original foi o primeiro drone adequado de DJI que era pequeno e leve o suficiente para ser classificado como um drone Toy. Ele pesa exatamente 249 gramas e, portanto, se encaixa bem abaixo do limite de 250 gramas, onde as restrições e regulamentações começam a entrar em vigor.

Foi lançado em 2019 e apresenta a maioria dos recursos que amamos na série Mavic: um design dobrável pequeno, estabilizador de gimbal e alguns modos de voo automatizados interessantes.

A única coisa que faltava, no entanto, era a gravação de vídeo 4K, e há rumores de que o próximo Mavic Mini resolverá esse problema e virá equipado com uma câmera 4K de 12 megapixels.

Quanto ao resto dos detalhes, há pouco por aí até agora. Foi sugerido por DroneDJ que ele será lançado a tempo para as férias deste ano, mas isso é tudo.

Manteremos você atualizado conforme mais informações surgirem na próxima geração do Mavic Mini.

Escrito por Cam Bunton.