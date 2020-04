DJI Mavic Air 2 é o drone de consumidor mais avançado da empresa até hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A DJI apresentou o mais recente drone para se juntar à sua gama de máquinas voadoras Mavic. Chama-se Mavic Air 2 e provavelmente é o drone de consumidor mais avançado da empresa até hoje.

Ele assume muitas influências de design do restante da linha Mavic atual , passando de um dispositivo bastante arredondado para mais angular e pontudo em alguns lugares. Também é leve.

Com 570 gramas, é um pouco mais pesado que o Mavic Air original , mas, novamente, é mais longo, mais largo e mais grosso. Ainda assim, ele se dobra perfeitamente, tornando-o ideal para jogar em uma bolsa e fazer caminhadas. Assim como você esperaria de qualquer drone da série Mavic.

Além de ser um pouco maior e mais pesado que o Mavic Air original, o Mavic Air 2 aprimora praticamente tudo, desde o modelo original. O objetivo do drone era oferecer "a melhor experiência geral possível até para o piloto mais novato".

Começando com o sensor da câmera, desta vez é um sensor CMOS de 1/2 "com 48 megapixels. Você pode usar todos esses pixels, se quiser, para criar imagens realmente grandes ou - por padrão - une quatro em um para criar imagens de 12 megapixels, semelhante a muitos smartphones modernos.

A DJI também introduziu uma nova tecnologia de captura de fotos chamada SmartPhoto, que permite escolher entre três modos: HDR, Hyperlight e Scene Recognition.

O HDR é bastante familiar, capturando sete imagens ao mesmo tempo em exposições diferentes e depois as mesclando para criar uma imagem dinâmica. O Hyperlight é para situações de pouca luz, usando uma técnica semelhante.

Há também um reconhecimento de cena que analisa a cena para oferecer um pouco de pop ao pôr do sol, grama, céu azul, neve e árvores.

Na parte frontal do vídeo, o Mavic Air 2 é o primeiro Mavic a possuir captura de vídeo 4K a 60 quadros por segundo e 120 Mbps, mas também pode filmar vídeo HDR mais 4X em câmera lenta (120fps) ou 8X em câmera lenta (240fps), ambos a Resolução 1080p.

Para manter as coisas tranquilas, a câmera do Mavic Air 2 é montada em um cardan de três eixos.

Como se tudo isso não bastasse, a DJI também melhorou o desempenho em outras áreas. Você obtém até 34 minutos de tempo de vôo com uma bateria cheia, e isso é ainda mais longo do que com o Mavic 2 Zoom ou Pro.

Combinada com um novo design de controlador, a transmissão OcySync 2.0 pode fornecer um feed de vídeo HD do drone para o telefone conectado a uma distância de até 10 km.

Há também um sistema mais avançado de prevenção de obstáculos, chamado APAS 3.0, que - quando ativado - pode criar um novo caminho em torno de obstáculos à medida que o drone se aproxima deles, e o faz sem problemas.

Na parte inferior do drone, a DJI equipou sensores e luzes adicionais que ajudam o drone a pousar de maneira suave e automática, mesmo quando as condições de luz não são ideais.

A um preço de US $ 799 / £ 769, esse pode ser apenas o drone de maior valor da empresa até hoje. Considerando a energia, os recursos, a duração da bateria e o sensor da câmera atualizado, há muito drone por esse preço.

