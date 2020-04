Imagens oficiais do DJI Mavic Air 2 vazaram, junto com preço quase inacreditável

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Uma nova onda de informações surgiu no último minuto, revelando o DJI Mavic Air 2 em toda a sua glória, incluindo um preço quase inacreditavelmente baixo (considerando a lista de recursos e especificações).

Começando pela coisa mais importante primeiro: o preço. Apesar de ter uma lista de recursos, vida útil da bateria e design que competem com a gama Mavic 2 mais profissional, a DJI aparentemente planeja vender o Mavic Air 2 por apenas US $ 799.

Atualmente, nos EUA, você pode comprar o Mavic Air de dois anos por US $ 599, mas originalmente custa cerca de US $ 1.000, representando um desconto considerável para um drone que aparentemente substitui o Mavic Air original e o supera confortavelmente.

Documentos vazados submetidos à ANATEL do Brasil revelaram anteriormente que o drone contará com uma câmera de 48 megapixels com capacidade de 4K montada em um cardan de três eixos. Além disso, ele voa por até 34 minutos com a bateria cheia.

Somente esses recursos aproximam esse drone dos modelos mais sofisticados e superam maciçamente o Mavic Air original. Isso pode acabar sendo o melhor valor para o dinheiro DJI ainda.

As informações de preços foram divulgadas pelo DroneDJ , que encontrou informações em um site parceiro da DJI que divulgou a página do produto Mavic Air 2 desde o início e também publicou uma série de imagens oficiais do produto promocional e do estilo de vida da DJI.

Essas imagens - como você pode ver - mostram um drone que evoluiu consideravelmente em estilo desde o primeiro Mavic para alinhá-lo com os estilos oferecidos nas gamas Mavic 2 e Mavic Mini. É menos bulboso e muito mais angular no design.

A DJI deve anunciar o novo drone em 27 de abril, momento em que descobriremos todos os detalhes oficialmente. Vamos apenas torcer para que o boato sobre preços seja verdadeiro, porque isso certamente tornará este drone uma compra obrigatória.