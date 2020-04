DJI Mavic Air 2 vaza, drone apresenta câmera de 48MP e tempo de vôo de 34 minutos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O próximo drone Mavic Air da DJI apareceu no equivalente brasileiro da FCC, ANATEL, e revela todos os detalhes cruciais do próximo quadcopter.

O vazamento mostra o drone físico de todos os ângulos, incluindo a bateria removível e um manual de início rápido que mostra o controle remoto reprojetado.

Como vimos em um vazamento anterior , este drone mostra uma semelhança impressionante com os drones da série Mavic 2, mas presumivelmente esse modelo é menor e mais leve que o Mavic 2 Zoom ou o Mavic 2 Pro . Sem dúvida, também será mais barato.

Os documentos enviados detalham alguns dos novos recursos, bem como essas imagens. O drone poderá atingir 34 minutos de tempo de vôo com uma bateria totalmente carregada, o que é uma melhoria em relação à primeira geração, que conseguiu apenas 21 minutos.

Além disso, ele pode atingir altas velocidades de vôo de 68,4 km / h, e o cardan de três eixos que suporta a câmera permitirá uma gravação de vídeo super suave, conforme revelado pelo DroneDJ, que compartilhou as imagens e os detalhes pela primeira vez.

O vídeo em si terá resolução 4K, como de costume, enquanto as fotos serão capturadas pelo sensor de 48 megapixels.

Como todos os drones de DJI anteriores, a beleza não está apenas nas especificações, mas nos modos de vôo automático. O próximo drone da DJI contará com sensores de obstáculos e uma versão atualizada do ActiveTrack, que permite que o drone se prenda a um assunto e o siga, ou voe ao redor sem perder de vista.

Além dos detalhes do drone, o manual de início rápido revela mais detalhes sobre o controle remoto que vazou anteriormente e mostra que a aderência para segurar um smartphone agora foi movida para o topo, em vez de ser segurada pelos pés na parte inferior.

Também parece que este controlador será maior do que os controladores dobráveis ultra compactos usuais da DJI.

A DJI promoveu um evento de lançamento para algo que está programado para 27 de abril, por isso suspeitamos que o Air 2 terá sua revelação completa lá.

Com as oportunidades de sair de lá sendo limitadas atualmente, será interessante ver quão popular será esse novo drone. Pelos detalhes que vimos até agora, no entanto, parece que ele melhorará muitos dos elementos do primeiro Mavic Air, tornando-o um sucessor digno.