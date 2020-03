Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um conjunto de fotos vazou mostrando o que parece ser um novo drone DJI Mavic, embora não tenhamos certeza de exatamente onde na linha de produtos esse drone em particular pode estar.

Se tivéssemos que fazer um palpite informado, diríamos que este dispositivo fica em algum lugar entre o Mavic Air atual e o Mavic 2 Pro .

Olhando para o lado de baixo, a base é claramente feita de metal e apresenta linhas salientes, que presumivelmente atuam como uma forma de radiação de calor. Mavic Air e Mavic Mini apresentam bases de plástico. Mais importante, porém, é o número de sensores embutidos.

Parece haver quatro tipos diferentes de sensores na parte inferior do drone, que são usados para encontrar a posição visual, evitando obstáculos e também garantindo que o drone possa detectar a altura do chão. Eles basicamente garantem que o drone possa encontrar seu local de decolagem para pousar novamente, e também significa que o drone pode permanecer a uma altura constante do solo ao seguir um sujeito / pessoa.

Isso é muito mais do que os dois sensores simples na parte inferior do Mavic Air e semelhante ao do Mavic 2. Do mesmo modo, porém, o drone na imagem parece ser menor que o Mavic 2.

Não podemos dizer pelas imagens se existem sensores de prevenção de obstáculos nos lados - porque os braços estão fechados - mas há sensores de prevenção de obstáculos na parte traseira do drone.

Também é difícil dizer o quão avançada é a câmera na frente, pois não há uma imagem clara disso. Mas não parece ser tão grande quanto o sistema Hasselblad no Mavic 2 Pro.

Depois, há o controle remoto, que é muito diferente dos controladores compactos que acompanham a maioria dos drones Mavic. É um controlador bastante robusto e não há tela de nenhum tipo embutida nele.

Talvez a DJI tenha percebido que poucas pessoas precisam dessa tela de controle com as informações oferecidas no aplicativo para smartphone ao usar um dispositivo conectado como tela / monitor. Ou talvez seja um controlador específico para este modelo.

Com 2020 em andamento, estamos nos aproximando da temporada de lançamentos da primavera, e a DJI é conhecida por lançar novos produtos no início do ano. Foi lançado no Mavic Air no início de 2018, como exemplo.

Qualquer que seja este dispositivo, parece que a DJI está se preparando para lançar um novo drone para adicionar à sua linha de câmeras voadoras. Se adivinharmos, parece que será um Mavic que não é tão leve e pequeno quanto o Mavic Air, mas não tão grande e Pro quanto o Mavic 2 Pro.