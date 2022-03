Canon pode estar trabalhando em um drone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O mercado de drones tem muitas opções de grande valor no momento, mas é justo dizer que uma grande proporção delas vem apenas da DJI.

A Digital Camera Info detectou um pedido de patente registrado esta semana pela Canon que se parece para todos os efeitos como um drone, com um aparelho de pouso que se dobra quando está no ar.

A unidade de câmera principal se parece muito com a já existente Canon Powershot Pick, uma câmera montada que pode seguir as pessoas automaticamente, então pode estar usando o panorâmico desse dispositivo e outros recursos automáticos como base.

A natureza leve do Powershot Pick e seu impressionante desempenho de foto e vídeo significam que montá-lo em um drone é uma proposta bastante saborosa, mas obviamente há muitas incógnitas com as quais ressalvar.

Por um lado, não sabemos como a Canon se sairia com a construção do lado de navegação do dispositivo e também não temos uma indicação de quanto isso pode custar.

Além disso, esses pedidos de patente muitas vezes não resultam na produção de um dispositivo real, então é totalmente possível que esse projeto não acabe realmente vendo a luz do dia. Ainda assim, um pouco mais de competição pela DJI é algo que não pode ser ruim do ponto de vista do consumidor.

Escrito por Max Freeman-Mills.