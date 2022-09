22 imagens assombrosas do Drone Photo Awards 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Este ano mais de 2.000 pessoas de 116 países de todo o mundo enviaram imagens para o Drone Photo Awards 2022. Esta competição faz parte do Festival Internacional de Artes Visuais Siena Awards e inclui algumas imagens magníficas dos céus acima.

Agora foram revelados nove vencedores de categorias que incluem urbano, pessoas, natureza, vida selvagem, esporte e muito mais. Colecionamos algumas dessas imagens para seu prazer, mas não deixe de ir até a galeria completa de prêmios para ver mais.

-

Esta imagem é a vencedora do primeiro lugar na categoria urbana do Drone Awards. Ela mostra os telhados maravilhosamente coloridos do bairro de Kartoffelraekkerne, em Oesterbro, Copenhague.

Esta área data do século XIX e foi construída para famílias da classe trabalhadora. Agora ela proporciona uma maravilhosa vista aérea.

A imagem vencedora da categoria de pessoas mostra uma pessoa descansando em seu barco em um movimentado porto fluvial em Dhaka, Bangladesh.

Uma visão comum na área, mas maravilhosamente intrigante quando tirada dos céus acima.

O vencedor da vida selvagem nos dá uma ótima visão de Flamingos dormindo bem juntos, lotados para segurança e proteção.

Adoramos estas vistas de criaturas selvagens capturadas de uma forma que você dificilmente verá do nível do solo.

Este vencedor da categoria de esportes dá uma perspectiva esquisita e maravilhosa de um grupo de esquiadores em ação.

Deste ângulo, parece que eles estão caindo pela face de um penhasco vertical.

Da categoria natureza vem este premiado mostrando uma maravilhosa vista das dunas do Namibe

Desert's sand dunes meeting the waters of the South Atlantic Ocean.

Simples, mas brilhante.

O vencedor deste prêmio vê uma visão abstrata de cima. Tirada acima das salinas em Habra, Índia.

Aqui o sal é colocado assim para permitir a evaporação lenta ao sol quente antes que o sal possa ser recolhido.

Procurando inspiração para fotos de casamento? Então você precisa ver a categoria de casamento do Drone Awards.

Há ali algumas fotos de casamento altamente incomuns capturadas por zangões. Esta mostra uma árvore caída, aparentemente perfeitamente cortada na água com uma noiva posando abaixo.

Este é o sabor de uma série de fotos tiradas durante uma visita à ilha de Chukotka e Wrangel. A coleção de Dmitry Kokh ganhou o prêmio na categoria série e mostra algumas vistas brilhantes dos ursos polares em uma estação meteorológica abandonada.

Aqui está uma bela vista paisagística de uma área icônica de parque com uma imagem de uma famosa princesa carinhosamente trabalhada a partir de várias plantas coloridas.

Esta vista incrível mostra um hotel como você provavelmente nunca viu antes. Também um que provavelmente não será totalmente apreciado, exceto sem uma imagem aérea como esta.

Uma das fotos elogiadas na categoria de vida selvagem mostra um momento brilhante de timing perfeito, pois a cauda de uma baleia transforma o mar em espuma brilhante.

Aqui está uma foto brilhantemente composta de alguma bola de basquetebol acontecendo abaixo do drone de Kateryna Polishchuk. Adoramos a maneira como a bola azul se destaca entre as outras cores da quadra.

Aqui está uma brilhante foto aérea de um hotel vazio tomada durante a pandemia, quando tudo estava calmo.

O enquadramento deste e o ângulo das várias escadas e paredes o fazem parecer uma brilhante obra de arte abstrata.

Já vimos uma grande foto de trabalhadores processando sal, agora podemos ver uma brilhante foto aérea de arroz sendo seca ao sol também.

Uma vista maravilhosamente colorida com linhas intrigantes e muito atrativo.

Esta é uma foto brilhante que quase parece que foi Photoshopada. Infelizmente, ele realmente conta uma história de desastre e perda.

É uma imagem aérea das consequências da erupção massiva do vulcão Cumbre Vieja, que destruiu 3.000 edifícios e muita da paisagem também. Incluindo mais de 55 milhas de estradas como esta.

Outra das fotos elogiadas da categoria natureza mostra alguns penhascos brilhantes com formas fantásticas.

Estes são os penhascos brancos da Ilha Iturup, um famoso marco da ilha que se estende ao longo da costa do Mar de Okhotsk.

Do oeste da Austrália vem esta imagem brilhante que se parece com as raízes de uma árvore espalhadas pela paisagem, mas que na verdade é água cortando seu caminho através da terra seca.

O Lago Tyrrell, em Victoria, Austrália, é um lago salgado rosa que tem uma visão intrigante que parece um olho de tigre quando visto assim de cima.

São estes tipos de fotos aéreas que dão uma nova perspectiva que pode realmente mudar sua visão de um lugar.

Esta é uma visão aérea única dos impressionantes pontos turísticos da Ilha Unicorn, Chengdu, Sichuan, China.

A arquitetura brilhante tem algumas formas geométricas fascinantes que realmente chamam a atenção.

Esta imagem do Highlands Islandês mostra uma piscina azul fantasticamente viva aninhada dentro de uma crosta geotérmica. As cores contrastantes realmente fazem com que esta se destaque.

A natureza tem algumas visões incríveis, se você tirar um tempo para olhar. Aqui estamos vendo uma vista aérea de um rio que ficou vermelho devido ao ferro oxidado na área.

Melhores drones 2022: opções iniciantes e avançadas para filmar vídeos 4K e capturar fotos de alta resolução Por Cam Bunton · 25 Agosto 2022 · Quer você seja um viajante experiente ou apenas um apaixonado por fotos e vídeos de alturas elevadas, aqui estão alguns dos melhores drones que

Esta foto foi submetida à categoria abstrata e apresentada como uma imagem elogiada.

Achamos estas fotos de casamento tiradas com zangões particularmente interessantes. Certamente não é a sua foto média.

Esta apresenta um rosto gigantesco, que por acaso estava por perto graças a um festival de música que estava acontecendo por perto.

Escrito por Adrian Willings.