Walmart expandindo o serviço de entrega de drones para seis estados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Walmart - a mega cadeia de supermercados - anunciou planos de implantar seu serviço de entrega de drones em seis estados até o final do ano, permitindo aos consumidores fazer suas compras em 30 minutos em alguns casos.

A empresa estará construindo sua parceria com a DroneUp para expandir sua rede de entrega, disponibilizando-a a partir de 34 locais do Walmart até o final de 2022, permitindo que o serviço alcance até 4 milhões de residências no Arizona, Arkansas, Flórida, Texas, Utah e Viriginia.

Em seu comunicado à imprensa, a empresa afirma que isto permitirá a entrega de mais de um milhão de pacotes em um ano.

Os compradores poderão fazer pedidos de entrega DroneUp entre 8h e 20h todos os dias, e receber suas mercadorias diretamente nas residências via drone, com "dezenas de milhares de itens elegíveis" disponíveis para este método de entrega.

Há um limite de peso, é claro, mas desde que o peso combinado de seus itens seja inferior a 10 libras, você poderá pagar a taxa de entrega drone de US$ 3,99, e recebê-la via quadcopter não tripulado.

É claro que o Walmart não é a primeira empresa a experimentar os serviços de entrega de zangões. A Amazon's Prime Air foi uma das primeiras a oferecê-lo, enquanto até mesmo a pizza Domino's na Nova Zelândia e o 7-Eleven Slurpees estavam disponíveis por zangão.

O Walmart não disse exatamente quais locais farão parte do esforço expandido, mas suspeitamos que se você mora perto de um, você saberá quando o serviço entrar em operação.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 25 Maio 2022

Escrito por Cam Bunton.