A Ilha de Wight é o primeiro beneficiário de um novo serviço de entrega de drones que pode levar suprimentos médicos urgentes para seu hospital principal mais rapidamente do que uma balsa.

Onde a travessia tradicional de balsa leva cerca de 30 minutos, sem incluir o carregamento e a descompactação, o drone pode percorrer um terço do tempo.

Construído pela Universidade de Southampton para iniciar Windracers e financiado pelo Departamento de Transporte, o UAV (Veículo Aéreo Não Tripulado) de grande escala é capaz de até 10 vôos de e para a ilha por dia.

Inicialmente, foi consignada uma amostra de casos de patologia, mas é capaz de fornecer suprimentos muito mais urgentes, especialmente enquanto o NHS está combatendo a atual pandemia.

"Gosto de pensar nisso como uma espécie de Land Rover do céu, um tipo similar de nicho, pois é muito robusto, muito resistente, muito fácil de reparar ... muito confiável", disse o professor de design aeroespacial da universidade, Jim Scanlan, para a Reuters.

Seu potencial para uso em todo o Reino Unido em um futuro próximo também pode ser grande.

"Uma plataforma realmente barata como essa pode entregar coisas de forma confiável e pode voar à noite, pode voar no nevoeiro, pode voar com mau tempo", acrescentou.

Anteriormente, as conversas sobre entregas de drones geralmente eram restritas a esquemas de desenvolvimento pelo Google e pela Amazon . No entanto, essa operação de menor escala mostra que é possível que o uso específico, os UAVs construídos em particular, sejam rapidamente colocados em serviço útil também.