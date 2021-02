Fotos aéreas surpreendentes ou arte abstrata incrível?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já vimos como as fotos de drones podem ser impressionantes . Existem cada vez mais drones disponíveis agora, muitos dos quais são mais do que capazes de capturar imagens incríveis.

Os fotógrafos de drones, entretanto, precisam mais do que o equipamento certo, a habilidade de voar e um conhecimento dos regulamentos . Eles também precisam de olho para uma ótima foto .

Drones podem ser usados para capturar todos os tipos de imagens aéreas tiradas de cima e muitas vezes impressionantes. No ângulo certo, porém, às vezes eles podem parecer mais uma obra de arte abstrata do que um simples retrato do nosso mundo.

Mike e JP Andrews trabalhando sob o comando do Instagram @abstractaerialart certamente têm um dom para capturar esse tipo de imagem. Faça uma viagem conosco através de uma coleção de nossas fotos favoritas publicada pelos dois irmãos britânicos.

Mostra de barco floral

O terminal

Estradas sinuosas

Piscinas de aquicultura

Casas pela gua

Labirinto areo incrvel

O avio cado

Automveis simtricos

Contentores de carga coloridos

Retiro de frias relaxante

Regatas

Tnis para as massas

C voc no meio

Even a maze can look entirely different and somehow even more impressive when shot from above. This one shows off some brilliant abstract lines that are easy on the eye and thoroughly pleasing too.

Zona de perigo

More hidden beauty in the form of a broken down old aeroplane, no longer able to fly yet photographed from the air.

Toca aqui

A brilliant aerial photograph snapped in Dubai shows off the wonder of the land from above. It would be far too easy to miss something like this when on the ground.

Scrapyard

This aerial photograph of a scrapyard shows that even man's discarded belongings are capable of being beautiful when presented in a certain format.

Pretty pink

Selva de concreto

Paraso rochoso

Forte militar

A casca de ovo

Uma praia com vista

Top Gun

A cachoeira

Poo de balo

Gostamos das cores deste e da vista do que parece ser dois rapazes perdidos em uma bolinha. Ainda assim, em uma inspeção mais próxima, é na verdade um monte de balões. Estranhamente satisfatório.

Um oceano rosa

Parece areia que foi levada pelo vento e de alguma forma misturada com um material maravilhosamente rosa, mas talvez seja uma vista incomum do oceano? Quem sabe. Gostamos de imaginar que é um retiro à beira-mar em um planeta distante, muito, muito longe de nosso sistema solar.

Escrito por Adrian Willings.