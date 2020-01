Fotos aéreas surpreendentes ou arte abstrata incrível?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Já vimos antes como as impressionantes fotografias de drones podem ser. Existem mais e mais drones disponíveis agora, muitos dos quais são capazes de capturar imagens incríveis.

Os fotógrafos de drones, porém, precisam de mais do que o equipamento certo, a capacidade de voar e um conhecimento dos regulamentos . Eles também precisam de um olho para uma ótima foto .

Os drones podem ser usados para capturar todos os tipos de imagens aéreas tiradas de cima, geralmente impressionantes. No ângulo certo, porém, às vezes eles podem parecer uma obra de arte abstrata mais do que um simples estalo do nosso mundo.

Mike e JP Andrews, trabalhando sob o identificador do Instagram @abstractaerialart, certamente têm um talento para capturar esse tipo de imagem. Faça uma viagem conosco através de uma coleção de nossas fotos favoritas publicadas pelos dois irmãos britânicos.

Toda imagem desta conta do Instagram vem com a legenda:

"O objetivo não é descobrir o que é, mas mostrar o quão estranho e maravilhoso o mundo pode parecer de cima."

Cada foto se encaixa bem nesse mantra. Às vezes, não está claro o que você está realmente vendo, mas certamente é sempre uma visão interessante.

Linhas rachadas da terra abaixo parecem uma intrincada rede de estradas ou veias sinuosas. A superfície branca parecia uma casca de ovo delicada.

Uma ilha rochosa solitária fica rodeada por belas águas. As cores e os contornos do mar circundante contrastam maravilhosamente com as rochas irregulares.

Linhas de espreguiçadeiras desocupadas ficam na beira da água, quase chamando as ondas para dentro.

As vias navegáveis e o desenvolvimento cuidadoso da propriedade constituem uma área residencial interessante. Esse layout também evoca uma vista incrível quando tirada desse ângulo.

É incrível o quão diferente um labirinto parece de cima. Essa vista aérea de um labirinto feito pelo homem é uma obra de arte impressionante - tanto em termos da foto quanto das linhas do labirinto em si.

Um avião caiu rodeado de vegetação rasteira. As linhas retas da fuselagem contrastam perfeitamente com a vegetação natural bagunçada que a cerca. Também gostamos de como o avião parece peludo por cima.

Um estacionamento cheio de carros brancos parece quase simétrico quando batido por um drone desse ângulo. Esta é uma das imagens mais agradáveis que já vimos há algum tempo.

Do chão, essas filas e filas de contêineres de carga provavelmente parecem bastante imponentes. De cima, são simplesmente retângulos coloridos e arranjados de maneira irregular.

Outra foto de praia tranquila tirada antes do início da espreguiçadeira, alegando mania. Esta imagem posta de forma brilhante captura as linhas e sombras de uma maneira extremamente satisfatória.

De cenas relaxantes na praia a veículos blindados artificiais. Essa visão de cima para baixo captura as linhas ameaçadoras dos veículos blindados de combate e, de alguma forma, nos permite admirar sua majestade.

Imponentes e imponentes construções de apartamentos cercam quadras de tênis bem abaixo. Essa imagem nos faz desejar que os arquitetos originais tenham se concentrado mais em simetria com o layout do design. Como uma imagem abstrata, porém, é brilhante.

Um lutador solitário com linhas elegantes e um acabamento igualmente elegante contribui para outro snap aéreo impressionante. Muito divertido ver um veículo voador capturando uma imagem de outro também.

Arranha-céus gigantescos não são vistos com frequência a partir desta altura através de uma lente olho de peixe. Há algo confuso, mas absolutamente agradável nessa imagem de uma imponente selva de concreto espalhada abaixo.

Uma cachoeira tipo vórtice é realmente uma visão bastante comum. Estes são conhecidos como "vertedouros" e são drenos que permitem a liberação controlada de excesso de águas de barragens e reservatórios. Esses sistemas não apenas previnem transbordamentos e danos à área circundante, mas também proporcionam algumas fotos bastante espetaculares.

Esta imagem satisfatória parece mostrar um antigo forte da ilha, pacificamente coberto de grama e vegetação. Ondas suavemente batem em suas bordas, enquanto admiramos sua majestade.

Estes barcos ancorados criam uma bela flor artificial acidental. Adoramos as linhas e cores desses tipos de imagens.

Os irmãos do Instagram tiraram essa imagem em um terminal de aeroporto, mas observaram na legenda:

"Sim, este é um aeroporto. Sim, tínhamos permissão para fazer isso a partir da segurança no local. Não, não interrompemos nenhum tráfego aéreo! .. o local está abandonado!"

Não tente fazer isso em casa ou no aeroporto.

Sempre que vemos uma foto como essa, gostaríamos de estar em um carro esportivo aberto, explodindo por essas estradas sinuosas. Essa vista aérea certamente mostra que esse asfalto não foi colocado sobre as estradas romanas. Faz uma vista incrível embora.

Esta visão colorida mostra um ângulo aéreo de piscinas artificiais para peixes salgados e de água doce. Águas coloridas, linhas brilhantes e uma excelente fotografia fazem maravilhas juntos.

Estas foram apenas uma amostra de algumas das melhores fotos de drones da Abstract Aerial Art. Verifique a conta no Instagram para aproveitar ainda mais o brilho das imagens aéreas.

Esta fotografia aérea de um ferro-velho mostra que até os pertences descartados do homem são capazes de serem bonitos quando apresentados em um determinado formato.

Uma brilhante fotografia aérea tirada em Dubai mostra a maravilha da terra lá de cima. Seria muito fácil perder algo assim quando no chão.

Mais beleza escondida na forma de um avião velho quebrado, que não é mais capaz de voar e fotografado do ar.

Mesmo um labirinto pode parecer completamente diferente e de alguma forma ainda mais impressionante quando filmado de cima. Este mostra algumas linhas abstratas brilhantes que são fáceis para os olhos e muito agradáveis também.