(Pocket-lint) - Se você quiser comprar um drone para uso recreativo, certifique-se de conhecer todas as regras e regulamentos primeiro.

Imagine gastar todo o dinheiro que você economizou naquele drone super sexy que você está procurando há um tempo, apenas para descobrir que você não pode operá-lo em qualquer lugar perto de sua casa e que suas chances de voar por aí são severas limitado.

Obviamente, isso seria uma grande chatice. Mas qual é a chance de isso acontecer? Quais são as regras e regulamentos? Você ao menos sabe se precisa se registrar ou obter uma licença?

Todas essas são ótimas perguntas. E você veio ao lugar certo para obter respostas. Neste guia, explicaremos tudo o que você precisa saber sobre drones , incluindo o que são e o que você pode fazer legalmente com eles em sua área - quer você viva no Reino Unido ou nos Estados Unidos.

Drones também são chamados de UAS ou quadricópteros

Drones recreativos são para diversão, não para trabalhar

Drones recreativos podem ter câmeras embutidas

Drones, também chamados de sistemas de aeronaves não tripuladas (UAS) ou quadricópteros, são um tipo de aeronave sem um piloto humano a bordo; eles são controlados por um operador no solo. Os drones cresceram em popularidade nos últimos anos e agora são usados para operações militares, inspeções aéreas, entrega e transporte, fotografia e muito mais. Neste guia, estamos nos concentrando em drones recreativos.

Existem muitos drones recreativos que você pode usar para se divertir - muitos deles com câmeras integradas. Estes são drones menores para uso pessoal. Você não os usa para trabalhar ou é pago para voá-los. Confira o guia do Pocket-lint abaixo para obter mais informações sobre quais tipos de drones recreativos estão disponíveis para o consumidor médio, incluindo quais são os mais bem avaliados:

Os panfletos do Reino Unido devem fazer um teste teórico gratuito

Proprietários do Reino Unido precisam se registrar como um operador e pagar uma taxa anual de £ 9

Drones do Reino Unido com câmeras e qualquer drone acima de 250g precisa exibir a ID do operador

Você não pode voar drones perto de aeroportos nos EUA e no Reino Unido

Os drones não devem voar a mais de 120 metros nos EUA e no Reino Unido

Você é responsável por pilotar seu drone de maneira segura

A Autoridade de Aviação Civil (CAA) é um órgão regulador no Reino Unido que define as regras e regulamentos para drones recreativos. A partir de 5 de novembro de 2019, o CAA abriu uma nova legislação exigindo que qualquer pessoa com um drone pesando entre 250 ge 20 kg se registre como proprietário do drone e também faça um teste teórico online para voar em um. A partir de 2020, algumas dessas regras também se aplicam a drones abaixo de 250g que não podem ser razoavelmente chamados de brinquedos.

Para possuir - ou ser responsável por - um drone, você precisa ter 18 anos ou mais e pagar uma taxa anual de £ 9 para se registrar como proprietário de um drone. Uma vez feito com sucesso, você receberá uma ID de operador para exibir em seu drone. Isso - entretanto - não se aplica a absolutamente todos os drones.

A partir de dezembro de 2020, a CAA alinhou suas políticas com as dos estados membros da UE, de modo que aqueles que viajam para fora do Reino Unido com seus drones podem ter certeza de que não estão quebrando nenhuma regra.

Drones e aeromodelos são divididos em cinco classes, de C0 a C4, com C1, C2, C3 e C4, todos exigindo um Flyer ID e Operator ID. Isso significa que você precisa exibir sua ID nesses drones e fazer o teste teórico para voar em um.

C0 é dividido em três opções, essencialmente para dar espaço para aqueles sub-250g que não são brinquedos, porque ele faz tudo que os drones maiores podem (estamos olhando para você DJI Mini 2).

A maneira de lembrar isso é que, se você tiver um drone, independente do peso, e não for um brinquedo e tiver uma câmera, você precisará de uma identificação de operador exibida nele.

Se você quiser pilotar um drone que pertença a outra pessoa, independentemente da sua idade, será necessário passar em um teste teórico online (ou offline) gratuito. Você pode fazer este teste quantas vezes quiser e não há idade mínima, embora qualquer pessoa com menos de 12 anos precise da supervisão de um adulto.

Para fazer o teste, para se registrar ou ler mais sobre os requisitos mais recentes, acesse a página dedicada do CAA .

No início, o site da CAA listou todos os drones como "pequenos veículos aéreos não tripulados", e era difícil determinar quais regras se aplicavam ao seu drone, especialmente se você possuía um quadricóptero moderno de nível profissional. Agora, no entanto, existe um novo site apenas para drones .

Na página de código Drone do CAA , as regras básicas são apresentadas:

D ont voar perto de aeroportos ou aeródromos R emember para ficar abaixo de 400 pés (120 metros) O bserve seu drone em todos os momentos - fique a 150 pés (50 metros) de distância de pessoas e propriedades N nunca voam perto da aeronave E njoy responsável

Claro, muitos quadricópteros voam muito mais alto do que o limite de 400 pés do CAA e, naturalmente, é difícil dizer se um drone voou a 500 metros de você horizontalmente. No entanto, há este PDF útil que você pode baixar para ajudar a lembrar as regras. E, dito isso, as regras ficam mais granulares quando você lê a literatura do CAA:

Sempre mantenha seu drone dentro de sua linha de visão e a uma altura máxima de 400 pés (120 metros). Sempre certifique-se de que seu drone esteja a 500 metros de você horizontalmente. Sempre voe seu drone para longe de aeronaves, helicópteros, aeroportos e campos de aviação. Novas leis introduzidas em outubro de 2019 restringem todos os drones de voar acima de 400 pés e dentro de 5 km dos limites do aeroporto. Os drones de câmera devem ser pilotados pelo menos 50 metros de distância de uma pessoa, veículo, edifício ou estrutura que não seja de propriedade ou controlada pelo piloto, a menos que tenham menos de 250g. Drones de câmera não podem voar a menos de 150 metros de uma área congestionada ou grande grupo de pessoas, como um evento esportivo ou um concerto.

A regra do aeroporto de 5 km foi introduzida na sequência do uso ilegal de um drone perto do aeroporto de Gatwick em dezembro de 2018.

Mas isso não é tudo. O site da CAA lista alguns termos adicionais que você deve seguir:

Você é responsável por pilotar seu drone de maneira segura. Você não deve colocar ninguém ou nada em perigo com seu drone, incluindo quaisquer artigos que você derrubar dele.

Como sempre, aqueles que possuem drones muito maiores para uso profissional (ou seja, drones com mais de 20 kg) ou drones classificados para usos específicos precisarão de autorização para uso e estarão sujeitos a avaliações de risco. Para a maioria das pessoas, como usuários casuais de drones, isso não se aplica.

Se você estiver pilotando um drone para uso recreativo, há boas notícias: a Federal Aviation Administration (FAA) tem apenas algumas regras em vigor para drones pequenos e não comerciais com peso inferior a 55 libras (25 kg). Estes também são conhecidos como aeromodelos. No site da FAA , você verá as seguintes diretrizes de segurança para esses drones, estabelecidas pelo Congresso:

Voe a menos de 400 pés Esteja ciente dos requisitos e restrições do espaço aéreo Fique longe dos obstáculos circundantes Mantenha seu drone à vista Nunca voe perto de outras aeronaves, especialmente perto de aeroportos Nunca voe sobre grupos de pessoas Nunca sobrevoe estádios ou eventos esportivos Nunca voe perto de esforços de resposta a emergências, como incêndios Nunca voe sob a influência de drogas ou álcool

Mas se você vasculhar a literatura de drones da FAA, você encontrará diretrizes de segurança adicionais:

Mantenha seu drone à vista e use um observador para ajudá-lo, se necessário. Permaneça a pelo menos 25 pés de pessoas e propriedades vulneráveis. Não voe em condições climáticas adversas (ventos fortes, visibilidade reduzida, etc.). Não voe perto ou sobre infraestruturas ou propriedades sensíveis (estações de energia, estações de tratamento de água, instalações correcionais, pesadamente rodovias percorridas, instalações governamentais, etc.). Não conduza vigilância ou fotografe pessoas em áreas onde haja expectativa de privacidade sem a permissão do indivíduo.

Os parques nacionais dos EUA e do Reino Unido não permitem drones

Muitas partes de Londres e áreas congestionadas proíbem drones

Não é possível voar drones perto da Casa Branca ou de bases militares

Isso é complicado, porque você deve seguir todas as regras listadas acima, mas mesmo assim, existem alguns lugares que não permitem o vôo de drones e são rotulados como zonas de exclusão aérea, talvez até mesmo o seu parque local. Sempre verifique antes de voar. Muitos parques têm sinalização visível para indicar o que é ou não permitido. Basta olhar para o sinal de "nenhum modelo de aeronave" para determinar se você pode pilotar seu drone.

Agora, fizemos algumas pesquisas para tornar isso um pouco mais fácil para você. Descobrimos que todos os oito parques reais de Londres são zonas de exclusão aérea. Muitos comuns também não permitem drones (ou mesmo pipas!), Como Wimbledon Common, Putney Common e Clapham Common. Mas você pode voar em algumas charnecas, como Hampstead Heath e Blackheath. E você pode voar em parques em Ealing, bem como em torno de Barnet e Camden.

Islington e Sutton também permitem drones. Em outras áreas, incluindo alguns bairros, você tem permissão para pilotar um drone - mas apenas se você tiver uma licença. Por exemplo, no bairro de Lambeth, você precisa de uma licença comercial, mesmo se for um operador amador de drones. Em Hackney, também, você precisa preencher um formulário, que pode encontrar aqui .

Quanto a outras áreas totalmente restritas, você não pode voar em Chelsea, Lewisham, Dagenham, Barking e Redbridge. Bexley e Derby também proíbem drones de todos os parques e espaços abertos.

O site do Parque Nacional de Peak District diz que você não pode voar no parque e deve obter permissão de qualquer terreno que não faça parte do Parque Nacional, como o território do National Trust. Você também não pode pilotar um drone na New Forest.

Lembre-se também de que, se seu drone estiver equipado com uma câmera, muitas vezes há limitações adicionais em torno de onde você pode voá-lo e a que distância você pode voá-lo de outras pessoas ou objetos não envolvidos. Para poder voar dentro dessas áreas restritas em todo o Reino Unido, você deve obter permissão prévia da CAA para fazê-lo. Você pode aprender mais sobre essas áreas e regras aqui .

Obviamente, como discutido anteriormente, você nunca pode voar perto de aeroportos, centrais elétricas e bases militares. Se você não tem certeza se pode voar para algum lugar, verifique com o conselho local ou use o aplicativo NATS Drone Assist, que está disponível para Android e iOS , para ver todas as zonas de exclusão aérea no Reino Unido. Ele também exibe perigos de solo como linhas de trem, escolas, postos de gasolina e outras áreas onde você deve ter cuidado.

E, finalmente, você precisa da permissão dos proprietários de terras antes de decolar ou pousar em suas propriedades privadas. Portanto, verifique com seu vizinho antes de pousar o quadricóptero em seu jardim. Você pode voar no espaço aéreo sobre a terra deles se não causar distúrbios ou violar sua privacidade. Se você incomodar um vizinho e for levado ao tribunal, um juiz decidirá se você infringiu seus direitos.

Segundo a FAA, os Estados Unidos têm o espaço aéreo mais complexo do mundo. Então, sim, tenha paciência conosco ...

O lugar número 1 onde você não pode voar um drone nos EUA é um aeroporto. Você deve estar a pelo menos cinco milhas de distância para operar sem notificar a torre de controle de sua atividade. Se você planeja voar mais perto, deve avisar o operador do aeroporto ou a torre de controle de tráfego aéreo. Se você está preocupado se está muito perto de um aeroporto para voar, use um aplicativo como o AirMap para ver onde você tem permissão para voar.

É proibido lançar, pousar ou operar drones em terras e águas administradas pelo Serviço Nacional de Parques. Mais informações sobre a proibição de drones do National Park Service estão disponíveis no site, incluindo informações sobre os parques e suas zonas de exclusão aérea. Outras áreas proibidas incluem a Casa Branca, Camp David, bem como a maioria das instalações militares. Antes de voar em Washington DC ou outras áreas de alta segurança, certifique-se de verificar primeiro com o serviço secreto e / ou uma agência de controle. Mas, mais frequentemente do que isso, você não terá permissão. Só avisando você. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional também proíbe drones em áreas de proteção marinha . É até ilegal voar com seu drone dentro ou ao redor de uma operação de combate a incêndios florestais. Por último, voar drones é proibido dentro de um raio de três milhas de um estádio ou local, mas apenas começando uma hora antes e terminando uma hora depois do horário programado dos seguintes eventos: MLB, NFL, NCAA Division One Football, NASCAR Sprint Cup, Indy Car e Champ Series.

Nos EUA, existe uma coisa chamada Restrições Temporárias de Voo (TFRs). A FAA usa isso para restringir temporariamente voos em certas áreas. Alguns TFRs se tornaram mais permanentes, como aqueles em torno da Disneylândia e Disneyworld. Outras vezes, são baseados em eventos, como quando o presidente viaja para uma cidade. A FAA publica TFRs ativos , assim como alguns aplicativos. Portanto, sempre verifique antes de voar.

O site Know Before You Fly possui um prático mapa do Espaço Aéreo dos EUA que mostra exatamente onde você pode ou não pode voar a qualquer momento. Além disso, você pode usar o aplicativo B4UFLY da FAA, que está disponível na App Store e na Google Play Store , para determinar se há quaisquer restrições ou requisitos para onde deseja voar. A FAA também possui este mapa de locais restritos .

Você precisa registrar drones recreativos no Reino Unido

Você precisa registrar drones recreativos nos EUA

Você pode precisar de permissão para voar em algumas áreas dos EUA e do Reino Unido

Os pilotos amadores do Reino Unido podem até precisar de uma licença comercial em algumas áreas

A alteração da Ordem de Navegação Aérea exige que os proprietários de drones pesando 250 gramas ou mais se registrem na Autoridade de Aviação Civil (CAA) e que os pilotos de drones façam um teste de segurança online para garantir que os céus do Reino Unido estejam protegidos de passageiros irresponsáveis.

Esses requisitos entrarão em vigor em 30 de novembro de 2019, então ainda há um tempo. Você poderá fazer a inscrição e o curso online. Mais recentemente, a CAA também propôs uma taxa de licença anual que os proprietários de drones deverão pagar para se registrar.

"As atualizações do Departamento de Transporte ... encontram um equilíbrio sensato entre proteger a segurança pública e levar os benefícios da tecnologia de drones às empresas britânicas e ao público em geral", disse Christian Struwe, Chefe de Políticas Públicas para a Europa da fabricante de drones DJI em maio de 2018 .

"A grande maioria dos pilotos de drones voam com segurança e responsabilidade, e governos, autoridades de aviação e fabricantes de drones concordam que precisamos trabalhar juntos para garantir que todos os pilotos de drones conheçam as regras básicas de segurança.

"Estamos, portanto, particularmente satisfeitos com o compromisso do Departamento de Transporte com o teste online acessível como uma forma de ajudar os usuários de drones a cumprir a lei."

Os usuários que não conseguirem se registrar ou realizar os testes de competência podem enfrentar multas de até £ 1.000.

Se estiver usando seu drone para trabalho remunerado, você precisará de " Permissão para Trabalho Aéreo ". Essa espécie de licença deve ser renovada anualmente.

Os novos regulamentos também incluem geo-fencing, em que zonas de exclusão aérea estão sendo programadas para drones recreativos. Você pode ler mais sobre todas essas novas regras e regulamentos no site do UK Gov.

Também é importante notar que, em um futuro próximo , a polícia terá o poder de apreender drones, revistar instalações e até mesmo emitir avisos de penalidade fixa quando houver suspeita razoável de que um crime está sendo cometido.

Multas de até £ 100 podem ser emitidas até mesmo para delitos menores e a polícia também terá o poder de "... apreender drones, incluindo dados eletrônicos armazenados no dispositivo - onde um crime grave foi cometido e um mandado foi garantido."

Você só precisa de permissão para voar um drone recreativo nos Estados Unidos se planeja usá-lo em um espaço aéreo restrito . E a FAA recomenda que você verifique e siga todas as leis e regulamentos locais antes de sobrevoar uma propriedade privada.

Além disso, um projeto de lei presidencial foi assinado em 13 de dezembro de 2017 que exige que os pilotos de drones recreativos nos Estados Unidos registrem seu UAS aqui com a FAA se pesar entre 0,55 libras e 55 libras. Anteriormente, um tribunal federal de apelações anulou uma regra semelhante, mas assim que a lei for promulgada, os regulamentos originais serão aplicados.

Os pilotos comerciais ainda precisam se registrar antes que esse ato seja aprovado. Eles também devem seguir um conjunto diferente de regulamentos da FAA , que entrou em vigor em 2016. Se você planeja vender mídia capturada com seu drone, ou se é pago para pilotar um drone, você é um piloto comercial de drone.

