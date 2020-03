Melhores fotos de drones de sempre: imagens impressionantes tiradas do céu

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A fotografia do drone disparou nos últimos anos, com o número e a qualidade das fotos do drone aumentando a cada ano. De fato, existem tantas fotos que a fotografia por drone tem seus próprios programas oficiais de premiação.

Agora que a maioria dos novos drones vem equipados com câmeras de alta qualidade capazes de capturar ótimas fotos e vídeos, as imagens estão ficando cada vez melhores. Dizemos mais fácil, mas isso não quer dizer que é um passeio no parque.

Compilamos algumas das melhores fotos que vimos, além de muito mais no Dronestagram e no concurso de fotos Skypixel para mostrar o quão impressionantes as fotos dos drones podem ser. Prepare-se para levantar o queixo do chão.

Fort Bourtange foi originalmente construído em 1593 na Holanda para defender e controlar a estrada entre a Alemanha e a cidade de Groningen. Ele tem visto muita história nas décadas e séculos que se passaram desde e recentemente, foi convertido de maneira adequada em um museu histórico.

Do alto, Fort Bourtange é certamente bonito, cercado por fossos defensivos e campos brilhantes.

Esta é uma vista magnífica de uma igreja em São Petersburgo, Rússia. Mostra a Igreja do Salvador do Sangue Derramado. Este edifício incrível começou originalmente a construção em 1893 e representa um estilo arquitetônico de nacionalismo romântico de Alfred Alexandrovich Parland e Archimandrite Ignaty.

Esta é uma bela vista da paisagem da República da Abkhazia. Ele mostra uma paisagem incrível com uma história trágica, pois faz parte da região onde ocorreram limpezas étnicas nos anos 90. As pessoas foram expulsas de suas casas, brutalmente assassinadas e perseguidas. Agora, uma faculdade deserta e deserta é uma homenagem a este tempo trágico.

Esta é certamente uma visão de tirar o fôlego de um templo de adoração já inspirador. O Templo de Lótus está localizado em Delhi, Índia e é famoso por sua forma de flor. É também um lugar de admiração, graças ao acolhimento de todos - independentemente da crença religiosa.

Esta foto de tirar o fôlego mostra o famoso mosteiro francês Mont Saint Michel banhado em uma impressionante névoa matinal. Esta imagem também foi escolhida como o grande vencedor do concurso Skypixel de 2018 .

Esta imagem de hipopótamos de banho ganhou o primeiro prêmio nos prêmios de fotografia de drone de 2018 do Dronestagram . O fotógrafo, Martin Sanchez , disse:

"Esse foi, de longe, o ponto alto da minha viagem à Tanzânia. Fiz uma festa hipopótamo gigante que era super VIP. Mas eu sabia exatamente como entrar. Algo a que eles não resistiram. Um jogo de hipopótamos com fome e fome!"

Esta brilhante foto de drone foi tirada em Bagan, Myanmar por Witold Ziomek. Ele usou um Mavic Pro feito para tirar essa foto brilhante da arquitetura antiga em pano de fundo por balões de ar quente.

Um acidente infeliz cria uma incrível fotografia aérea. Um caminhão tombou e derramou sua carga na berma da estrada. Ilya Martyanov notou o acidente e correu rapidamente para enviar seu drone para um piscar de olhos. O resultado é uma fantástica fotografia por drone das armadilhas da vida moderna.

Esta imagem brilhante do céu mostra um trem vermelho fantástico passando pelas montanhas cobertas de neve da Suíça.

Uma fotografia em preto e branco estranhamente bonita que parece mostrar um padrão de veia no gelo abaixo. Talvez os restos de uma árvore que desapareceu abaixo das profundezas geladas?

Uma visão completamente alegre dos rios de Cingapura mostra canoas de cima, posando em uma posição que os faz parecer um rosto feliz. Claro, pode ser um acidente, mas é um acidente feliz, se for.

Jerome Courtial, um francês de 39 anos de idade, com sede em Londres, foi a Valensole para obter "uma imagem original em vez da visão clássica com o pôr do sol ao fundo". Sua namorada estava com ele e, em uma entrevista após ser escolhido como o vencedor número 1 dos prêmios Dronestagram de 2017, ele agradeceu por sua paciência, pois eles “esperaram muito tempo para encontrar o lugar perfeito”. A foto acabou sendo sua foto favorita já tirada.

Alexey Goncharov, físico de 36 anos que trabalha na Universidade Estadual de Moscou, disse que às vezes tira fotos com drones antes de ir para o trabalho. Certa manhã, enquanto procurava um belo reflexo nas janelas espelhadas da torre Mercury, ele viu alpinistas industriais: “Gostei da aparência do trabalho deles sob essa perspectiva. Eles pareciam lavar a cidade em si, não apenas as janelas do prédio ".

Essa imagem aérea realmente mostra truques nos olhos, dando a impressão de um ciclista montando a lateral de um arranha-céu. A imagem de Nigel Kwan foi capturada com habilidade usando um Mavic Pro.

Javier del Cerro capturou essa brilhante passagem aérea da incrível simetria dos olivais de Castilla La Mancha, na Espanha.

Luis Saguar Domingo, 24 anos, disse que recebeu seu drone de presente no Natal e estava em Madri procurando um lugar agradável para pilotar o novo drone. Ele se sente relaxado ao voar, simplesmente por causa de todas as belas paisagens que consegue ver e, quando tirou essa foto, pensou que era "muito legal e simétrica". Deste ponto de vista, Domingo disse que é realmente "difícil tirar uma foto assim".

Esta imagem surpreendentemente bonita das paisagens da Islândia é na verdade 12 imagens separadas, unidas em uma . Uma brilhante fotografia panorâmica dos arredores, com montanhas cobertas de nuvens e rios fluindo cortando a paisagem.

Luke Bell, cinegrafista e fotógrafo da Cidade do Cabo, disse que tirou esta foto em uma manhã fria e fria na África do Sul, em uma fazenda perto de Stellenbosch. "Duas vacas bebendo de uma represa próxima chamaram minha atenção quando vi suas longas sombras", explicou. "Lancei meu drone para capturar a cena de uma maneira impossível com qualquer outro tipo de câmera".

Acima das águas do Vietnã, Trung Pham capturou essa imagem das fazendas de lagostas da província de Phu Yen. As cores impressionantes e a mistura de materiais artificiais com a natureza criam uma fotografia incrível.

Thibault Beguet, um fotógrafo de 34 anos de Rennes, Bretanha, usa drones para tirar fotos e fazer filmes para empresas, agências, TV, etc. , e uma maneira incomum de anunciar que estão esperando entes queridos e amigos: "Adoramos a Normandia, o mar e as atividades ao ar livre, por isso escolhemos naturalmente filmar na praia".

Romain Gaillard disse que esta foto foi tirada no início da manhã. "Fui à praia para tirar algumas fotos", explicou. "Enquanto assistia meus filhos brincando na praia ... tive a ideia de usar a areia como uma grande folha de papel. Então, meus dois filhos e eu desenhamos uma cena relacionada ao mar - na imagem você pode ver a minha filha mais velha. filho."

Nos céus acima do Vietnã, um drone captura patos sendo criados pelos agricultores locais. Uma massa de patos brancos relaxa nas pacíficas margens do rio, enquanto o fazendeiro trabalha.

Bachir Moukarzel, um libanês de 33 anos que mora em Dubai, é um controlador financeiro de cluster na Rotana Hotels. Esta foto foi tirada na hora do pôr do sol em Dubai às 18h, enquanto tentava capturar uma área que estava no deserto há dez anos, mas agora é "uma selva de concreto com os edifícios mais altos de Dubai". Ele disse que todo voo é uma nova aventura, mesmo que ele esteja voando há muito tempo, já que cada voo "tem seu próprio gosto".

O Coliseu Romano é uma visão incrível do chão e da maioria dos ângulos. É uma maravilha da arquitetura e uma vista fantástica da nossa história. Bem quando você pensou que não poderia ficar mais impressionante, aparece esta imagem de Mauri Pagliai, mostrando-a no céu com esplendor noturno.

Esta imagem foi selecionada para um dos prêmios Peoples Choice no concurso Sky Pixel .

Como uma cena de Inception, esta foto de drone capturada com um Phantom 4 Pro mostra uma visão onírica de Hong Kong. Uma coleção de 43 fotos foi apenas para criar essa vista incrível e certamente impressionante.

Uma maravilhosa foto do Mavic Pro das paisagens da Islândia e uma das muitas cachoeiras incrustadas de gelo visíveis nas paisagens.

Outra foto brilhante do Mavic Pro. Desta vez, do Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA. A superfície gelada abaixo mostra cores brilhantes à medida que a água quente com enxofre atravessa a neve.

Uma fotografia perfeitamente sincronizada de um farol na Suécia mostra o pôr do sol no topo. O vermelho brilhante da ponta brilhando intensamente para todos verem. Um horizonte vazio se estende para o fundo. Uso brilhantemente simples, maravilhosamente enquadrado e fantástico de um Mavic Pro.

O rei da selva também é a forragem perfeita para um estalo aéreo fantástico. Esta imagem brilhante mostra um leão perturbado pelos sons do zangão, mas não se impressiona com sua presença. Não é comum ver com segurança um animal selvagem dessa maneira, a menos que você esteja escondido em uma árvore próxima.

Golfinhos são incríveis, não são? Ainda mais quando você os vê assim em casa, em seu habitat natural, em águas incrivelmente cristalinas ao largo da costa da Austrália Ocidental.

A cidade de Nova York certamente vê algumas nevascas regulares. O parque da cidade parece incrível desse ângulo - ainda mais quando polvilhado na neve do inverno.

A maioria das pessoas será capaz de identificar isso como a famosa Lombard Street - supostamente "a rua mais tortuosa do mundo". Esta estrada ventosa é certamente icônica e esta foto de drone é igualmente fantástica.

Esta imagem brilhante mostra o ponto de Tatahatso no Grand Canyon. Um local popular para fotografia, mas não é visto frequentemente do céu.

Esta visão incrível é vista na cidade de Novo Mesto, perto da fronteira da Croácia. Uma paisagem verdejante, um rio sinuoso e uma comunidade unida podem ser facilmente vistos do céu.

Este não é apenas um pequeno cais em belas águas. É também uma vista aérea de um farol na costa de Yalta. As águas são na verdade o Mar Negro. Essa foto impressionantemente alta também faz o farol parecer minúsculo. O que não é tarefa fácil.

Esta foto simples não foi tirada no céu como algumas das outras da nossa lista, mas isso não é ótimo. A vista de fileiras e fileiras de videiras que se estendem até onde os olhos podem ver é fantástica. Ainda mais com a brilhante simetria.

Nas planícies empoeiradas, uma casa solitária fica rodeada por nada além de poeira, mato e árvores ocasionais. Os edifícios projetando sombras magníficas por toda a terra.

Estradas, estradas, tantas estradas. Mas quem precisa de estradas quando você pode voar? Certamente não esse drone.

Esta foto incrível mostra as belas colinas verdes e arredores de Santa Maddalena, na Itália. Uma cena da natureza brilhantemente colorida, possibilitada por um drone feito pelo homem.

Esta foto é realmente o resultado de várias imagens diferentes unidas para criar o resultado final. Essa costura dá a impressão de um mundo dobrado que se estende até o infinito. Já vimos esse estilo antes e temos que dizer que é uma maneira incrível de capturar fotografias de drones.

Jesper Guldbrand dá um pouco mais de insight:

"Esta série é chamada de" dobrar a mente "e foi filmada em 2017 em diferentes locais da Suécia. O Falun é uma ótima cidade para mountain bike. Esta foto mostra. 20 imagens costuradas. Um processo que levou cerca de 1,5 meses."

Esta imagem mostra um pescador chinês trabalhando nas águas, exercendo seu comércio. Esta imagem era uma de uma série de imagens igualmente bonitas capturadas acima das águas.

Tomadas nos céus da China, várias fotos magníficas foram tiradas por este fotógrafo profissional usando um DJI Phantom 4 Pro. Uma dessas imagens mostra as aldeias rurais e o trabalho árduo na colheita das frutas. Essa vista aérea foi escolhida como a segunda colocada na categoria história profissional. É altamente recomendável verificar o restante das imagens também .

O fotógrafo comentou:

"A estação do outono é a estação da colheita, cheia de frutas douradas é a contribuição da terra para o trabalho duro da humanidade."

Esta imagem é parte de uma coleção de fotos que mostram os danos que os resíduos industriais causaram à paisagem. Embora mostrem ondas de cores bonitas, essas fotografias aéreas realmente demonstram o dano que a humanidade causou ao mundo em que habitamos.

O fotógrafo comentou :

"O rápido desenvolvimento da civilização humana trouxe uma série de efeitos negativos. O ambiente está poluído e a ecologia destruída. Atualmente, o status quo da poluição na Terra é muito severo, formando uma" terra "impressionante! A humanidade deve refletir sobre o modelo de desenvolvimento da indústria triunfante, realmente implementar a política de transformar o modo de desenvolvimento e alcançar um desenvolvimento social e econômico sustentável. Enfrentar a devastação da terra, cicatrizes para sempre. A poluição ambiental deve ser gerenciada, caso contrário, não haverá terra completa. Sem a proteção do meio ambiente, a humanidade perecerá. Imagens abstratas podem expressar melhor o impacto ambiental da poluição industrial. Embora esses ambientes, detalhes e cores relacionados à poluição industrial possam produzir um charme atraente, a aparência não representa a essência de cores espetaculares. as imagens podem ser de natureza muito feia, é suja, muito má. Os seres humanos são ricos em d criatividade. Eles também podem criar uma beleza visual distinta no processo de poluição industrial e destruição da natureza. O autor registrou a terra destruída em fotografia aérea. Este grupo de fotos (18) 2017 foi filmado em rejeitos de uma mina. "

Nas margens de Taiwan, esta imagem aérea captura o fotógrafo deitado à beira da água, a cal branca das ondas se misturando com seu vestido branco. Esta fotografia brilhante foi nomeada como uma imagem profissional na categoria de retrato.

O fotógrafo, Bobo, comentou sobre esta imagem :

"Este é o meu filme de Taiwan, a costa de Hualien é falésias íngremes e mar isolado, terreno íngreme, passo a passo é o mar profundo. Eu sempre quis uma perspectiva especial, então tente o meu melhor para tentar enquanto Mavic voa sobre a costa, Acho que as ondas na costa piscam lindamente entre cascalho cinza escuro e água turquesa, escuro e claro. O contraste era muito forte. Quando as ondas caíram em direção à costa e recuaram, mostraram uma forma vasta e eufemística, lembrando-me da cauda. final da baleia e terminei o trabalho.Pressionei o obturador quando o spray e a saia foram entregues para fazer a saia e a onda do mar se misturarem e terem uma sensação de extensão, deixando o trabalho com um anexo e um espaço semelhante . Com essa idéia, gravei uma série de composições em diferentes formas continuamente. Todo o processo foi muito emocionante. Infelizmente, foi um dia nublado. Se estiver ensolarado, a cor geral das obras será ainda mais linda. "

Esta fotografia aérea foi capturada a 1.500 pés acima dos rios da Islândia. As linhas curvas mostram a beleza da natureza e esta imagem faz parte de uma série de fotos igualmente magníficas com um tema semelhante.

Esta imagem mostra uma cidade antiga em torno de vias navegáveis torcidas. Esta cidade é conhecida por seus produtos, mas agora também é conhecida por suas vistas. Esta imagem aérea faz parte de uma coleção capturada usando o DJI Spark, um drone pequeno, mas claramente capaz.

Zeng Xinmin comentou sobre esta imagem:

"A cidade antiga de Anchang é uma das quatro cidades antigas famosas em Shaoxing, a província de Zhejiang é o primeiro lote de cidades históricas e culturais publicadas. Foi construída na dinastia Song do norte, depois da guerra, queimada repetidamente e reconstruída em Ming e Qing Dinastias, o estilo arquitetônico herda as características típicas de Jiangnan Water Village, uma água simples e elegante, sua especialidade Lingüiça Anchang, ou "molho" A carne de aves, etc. Só que você não consegue pensar, não há Anchang "cera" , "molho" não pode. É a cidade natal de Shaoxing Master. "

Esta imagem destaca o espetáculo que os pescadores realizam para turistas no lago Inle, na Birmânia, mas na verdade representa seus métodos tradicionais de pesca em ação. A vista aérea tirada com o DJI Mavic Pro é certamente algo especial e provavelmente muito diferente da vista geralmente vista pelas pessoas que visitam o lago.

O fotógrafo comentou:

"O rio Inu, em Mianmar, os métodos de pesca antigos e únicos, atraindo inúmeros turistas para assistir, e agora se tornou um espetáculo."

Esta imagem foi capturada com um DJI Phantom 4 e mostra as docas do distrito de Yantian, na China. Esta foto faz parte de uma série de belas imagens de trabalhadores que cuidam das docas e mantêm as superfícies.

Esta imagem aérea das quadras de basquete de Auckland mostra cores maravilhosamente contrastantes e simetria brilhante do céu. Esta imagem de Petra Leary , ganhou o primeiro prêmio na categoria de retrato profissional nos prêmios Skypixel de 2017.

Da Sardenha, Itália, esta imagem aérea ganhou o terceiro prêmio na categoria de retrato profissional dos prêmios Skypixel de 2017, com uma legenda simples :

"Agora você será testemunha do renascimento da humanidade."

Saksun é uma pequena vila localizada na parte noroeste da ilha de Streymoy, nas Ilhas Faroé. A vila é cercada por paisagens esplêndidas, com vistas deslumbrantes da natureza. Essa incrível vista da igreja local foi capturada por Ian Montgomery usando seu Mavic Pro e submetida ao concurso Sky Pixel.

Um homem solitário é capturado mergulhando sobre a cachoeira. Esta foto com um horário brilhante mostra um detentor do Guinness World Record cumprindo sua paixão.

O fotógrafo deu um pouco mais de conhecimento sobre isso :

"Ele tem mais de sessenta anos e é o recordista mundial do mergulho em cascata do Guinness. No famoso bico da China no rio Amarelo e nas grandes quedas da torre de água na província de Heilongjiang, ele surpreendeu o mundo com seu salto. No ar, sua ação amplia o belo. Congele o momento do choque, dê esse salto para a eternidade. "

Um homem solitário é capturado andando pelas areias do deserto nas profundezas da China. A imagem foi submetida aos prêmios Skypixel com a legenda :

"Foi baleado no deserto de Tengger, um esportista ao ar livre caminhando duro no deserto a pé, com os passos de mais e mais fundo, não será pego?"

Outra fotografia aérea de tirar o fôlego, capturada no Phantom 4 Pro, mostra os maravilhosos vermelhos das árvores de outono.

Perto da área de monumento da Grand Staircase National, em Utah, Marc Lamey capturou esta imagem usando um DJI Phantom 4 Pro. O assunto de sua foto se enrolou nas areias quentes abaixo.

Esta imagem brilhantemente simples foi capturada em um DJI Mavic Pro e mostra uma dançarina no centro de um antigo pátio em Shanghai, China.

O fotógrafo Cocoanext comentou :

"A única casa do pátio de Xangai, com quase 190 anos de idade, com características do norte, raramente é vista no sul, onde os dançarinos dançam não apenas saias, mas também antigas lembranças de Xangai"

Nas primeiras horas da manhã, em Newfoundland, Canadá, um fotógrafo profissional de drones enviou seu drone para ver o que ele podia ver nas águas. Um barco de pesca que se aproxima da costa é cercado por gaivotas, sem dúvida tentando capturar uma captura fácil.

"Uma das minhas fotos favoritas. Cedo, na Terra Nova, eu estava caminhando na trilha da costa leste quando ouvi um monte de gaivotas. Eu rapidamente lancei meu drone para descobrir o que estava causando o caos. Era uma pequena pesca de bacalhau. barco a vapor em direção ao porto, um momento verdadeiramente mágico ".

Esse estalo mostra um pescador em seu barco nas águas do lago Inle. Este homem talentoso não está apenas remando o barco com a perna, mas também consegue pescar ao mesmo tempo. Uma fotografia brilhante, que merece o prêmio.

"Um pescador de Intha monta sua rede para pescar enquanto rema com seu barco com uma técnica única de remo de pernas no lago Inle, em Mayanmar"

Esta foto de drone mostra uma vista aérea de trabalhadores secando macarrão em várias prateleiras. O fotógrafo legendou a imagem:

"Em 5 de outubro de 2017, os moradores da cidade de Xiashi, cidade de Kaili, província de Guizhou, estavam ocupados secando macarrão."

O vencedor do Grande Prêmio dos prêmios Skypixel de 2017, capturado usando um Phantom 4 Pro, mostra um urso polar solitário saltando pelas paisagens geladas. O fotógrafo Florian Ledoux, legendou sua imagem :

"Querida geração futura, espero que ainda consigamos ver a vida selvagem do Ártico como vemos agora. Está ameaçada conforme o ambiente está mudando. Pude testemunhar muitas cenas da vida selvagem e posso garantir que essa é a mais bonita coisa que eu já vi. Tiro incrível e único sobre um urso polar em Nunavut, área de Baffin, durante reportagem sobre vida selvagem em Nunavut e Groenlândia ".

Martin Sanchez disse que tirou essa foto em uma tarde de sábado em abril, pouco antes do pôr do sol em Nova Jersey. Ele notou uma quadra de tênis vazia que "se destacava como uma história valiosa em um livro de palavras vazias". Depois de algumas tomadas, duas pessoas vieram jogar tênis e pareciam confusas ao vê-lo deitado no chão. Quando ele terminou, ele mostrou a foto e eles disseram: "Ohhhh! Entendi!"

Javier Bustamante, designer de 32 anos, disse que tirou essa foto no La Vijanera, um carnaval de inverno que acontece na cidade de Silió, na Cantábria (Espanha), no primeiro domingo de cada ano. "Esta festa consiste em um grupo de caçadores que querem capturar um urso", explicou. "(Sic) Passeie pela vila que representa a captura do urso ... Esta foto é o fim da festa em que o urso é capturado."

Florian Ledoux, 27 anos, que recentemente se mudou para Reykjavik para se aproximar do Ártico, começou a fotografar na Groenlândia em 2014 para "relatar mudanças na cultura inuit e testemunhar a beleza desta imensa terra". Esta foto foi tirada durante o inverno no leste da Groenlândia - um dos lugares mais remotos da Terra. Ele disse que tentou voar aqui várias vezes e que seu drone foi atacado por dois Gyrfalcon.

Uma bela foto de cima das vias navegáveis do Vietnã mostra um trabalhador solitário andando na água.

Calin Stan, 30 anos, que trabalha no ramo de fotografia há mais de uma década e é dono de seu próprio negócio, disse que sua imagem de drone é da estrada Cheia DN1A que leva você à Transilvânia na Romênia. Ou, como diz a lenda, essa é a visão que "o próprio conde Drácula viu em seu vôo noturno", explicou Stan. Ele realmente capturou a imagem do Projeto Estradas da Transilvânia.

Uma incrível vista da Basílica del Voto Nacional, uma igreja católica romana que domina o horizonte de Quito, no Equador. A igreja incrível foi abençoada pelo Papa em 1985 e é uma das maiores atrações da região. Ele também cria uma foto impressionante do drone, como Alex Javier provou com esse snap usando seu Phantom 4 Pro.

Se você quiser ter uma lista das melhores fotos de drones, parece justo incluir um verdadeiro vencedor do prêmio. Essas imagens fazem parte de uma série chamada "Daily Geometry" da premiada fotógrafa aérea Petra Leary. Esta coleção de fotos viu o mestre da fotografia aérea selecionado para a lista final do Zeiss Photography Award 2019. Linhas brilhantes, cores atraentes e arrojadas e simetria incrível de locais urbanos simples.