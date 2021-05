Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Yamaha faz parte do trio de marcas que adicionou HDMI 2.1 a seus receptores AV, apenas para descobrir que eles não suportavam totalmente uma saída de 4 K 120 Hz do Xbox Series X.

Junto com Denon e Marantz , está atualmente no processo de oferecer aos seus clientes uma correção externa.

No entanto, isso não será necessário em sua próxima linha de AVRs. Ela anunciou três receptores que virão com suporte total para Xbox Series X e 4K 120Hz. Eles até suportarão 8K do console quando isso finalmente acontecer.

A Yamaha Aventage RX-A8A, RX-A6A e RX-A4A vêm cada uma com entradas e saídas HDMI 2.1. Eles serão totalmente compatíveis com 4K a 120 Hz e 8K a 60 Hz "por meio de uma atualização futura", o que significa que serão capazes de fornecer imagens nessas resoluções / taxas de quadro sem perda de som ou outras ressalvas.

Também uma melhoria significativa nos receptores AV "4K 120 Hz" existentes é que cada um dos modelos virá com sete entradas HDMI 2.1 e três saídas. A maioria dos receptores atuais possui apenas um ou dois no total.

Eles também suportam Dolby Atmos e DTS: X para canais de altura, HDCP 2.3 e eARC. O suporte do assistente de voz inclui Alexa, Siri (via AirPlay 2) e Google Assistant.

A principal diferença entre eles é o número de canais em oferta e a potência de saída.

O RX-A8A vem com 11,2 canais e 150W de potência total. O RX-A6A também é um receptor de 150W, mas com 9,2 canais. Já o RX-A4A oferecerá 110W de potência e 7,2 canais.

Os preços começam em US $ 1.300 nos EUA, com disponibilidade cotada no verão de 2021.

Escrito por Rik Henderson.