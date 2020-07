Warner lança coleção clássica 3D em Dolby Atmos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Warner Classic adicionou à crescente coleção de músicas disponíveis no Dolby Atmos .

A 3D Classical Collection é composta por 35 faixas gravadas pela Orquestra Filarmônica de Londres e Coral no Abbey Road Studios. Atualmente, ele está disponível exclusivamente na Amazon Music , um dos poucos serviços de streaming que até agora adotam o Atmos.

Existem obras de Beethhoven, Mozart, Dvorak e Tchaikovsky, ao lado de outros 22 compositores, todos misturados para apresentar uma experiência surround completa e estendida.

"Nosso objetivo foi garantir que cada faixa tenha a vantagem da performance ao vivo", disse o maestro Ben Gernon. Dolby Atmos lhe permitiu "criar a sensação eletrizante de viver dentro da música".

Infelizmente, atualmente existem poucas maneiras de ouvir música mixada no Dolby Atmos. Como o Inside CI afirma, a única maneira fácil é através de um alto-falante inteligente do Amazon Echo Studio , que possui a mesma funcionalidade Alexa de outros dispositivos Echo, mas também carrega cinco alto-falantes internos.

Isso ainda não oferece toda a experiência do Atmos, mas apresenta áudio multicanal.

A Sonos confirmou recentemente que sua barra de som Sonos Arc , que inclui unidades de alto-falante Dolby Atmos, se tornará compatível com as faixas de áudio Atmos transmitidas em algum momento no futuro.

Certamente outros fabricantes seguirão.