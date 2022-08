Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears anunciou o alto-falante ultraportátil Wonderboom 3, com som de 360 graus e uma resistência IP67 à água e poeira para que você possa levá-lo para onde quiser.

O Wonderboom 3 sucede ao excelente Wonderboom 2 e apresenta um design muito semelhante, com a assinatura de botões de grande volume na frente do material e um laço para transportá-lo por aí.

-

O Wonderboom 3 é agora feito de 31% de plástico pós-consumo, e vem em quatro novas cores: Joyous Bright, Hyper Pink, Performance Blue, e Active Black.

Você também encontrará uma faixa Bluetooth mais longa de 40 metros, juntamente com uma promessa de bateria maior de 14 horas e dois alto-falantes Wonderboom 3 podem ser emparelhados para um som maior. Bater uma vez permitirá que você duplique os alto-falantes, enquanto uma segunda prensa oferecerá som estéreo, com canais à esquerda e à direita.

Junto com o anúncio do Wonderboom 3, Ultimate Ears também anunciou uma coloração branca de seu alto-falante Hyperboom. O alto-falante Hyperboom é o maior da linha da empresa e oferece uma resistência IPX4 à água e poeira, bateria com duração de 24 horas e quatro fontes de entrada - duas Bluetooth, uma auxiliar de 3,5 mm e uma de áudio óptico.

O Ultimate Ears Wonderboom 3 estará disponível a partir de 31 de agosto e custará 99,99 euros na Europa e 89 libras esterlinas no Reino Unido. O Hyperboom White estará disponível por £409 no Reino Unido a partir de 9 de setembro.

Negociações de oradores do Amazon Prime Day 2022: Descontos desembarcaram Por Cam Bunton · 12 Julho 2022 O Amazon Prime Day acontece anualmente, geralmente no final da primavera/princípio do verão, com muitos descontos em todos os tipos de produtos de

squirrel_widget_12854815

Escrito por Britta O'Boyle.