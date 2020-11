Ultimate Ears Boom 3 e dock de carregamento com desconto - economize £ 20

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte das primeiras negociações da Black Friday da Amazon, a Ultimate Ears deu um desconto em um de seus alto-falantes Bluetooth mais populares: o Ultimate Ears Boom 3 - neste caso, com o dock de carregamento em um pacote.

Você pode verificar a oferta aqui para obter o pacote Boom 3 Power Up, economizando £ 20 do preço normal de £ 109. No entanto, não deixe de conferir as cores, pois só está disponível a esse preço nos modelos Lagoon Blue e Sunset Red.

O Boom 3 é um alto-falante de 360 graus, o que significa que o som é enviado para você independentemente de qual lado do alto-falante você está olhando, e possui controles de música embutidos no próprio alto-falante para facilitar o salto e a pausa de suas faixas.

Ultimate Ears envolveu sua caixa de som em um tecido atraente, que também é durável. Além do mais, é à prova dágua e resistente à poeira até a certificação IP67, o que essencialmente significa que você pode submergir na água e ficará bem. Ele também foi projetado para flutuar quando é jogado na água.

Perfeito para as suas festas na piscina ao ar livre nas férias ou apenas para ouvir música enquanto a inevitável garoa durante um churrasco britânico planejado. O carregador Power Up significa que você pode simplesmente colocar o alto-falante nessa base para carregar, em vez de ter que mexer nos cabos para conectá-lo.

É portátil, durável, barulhento e versátil, e é oferecido. Se você está procurando um alto-falante sem fio para ambientes externos, este é um ótimo negócio para um alto-falante popular.

Escrito por Cam Bunton. Edição por Chris Hall.