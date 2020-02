UE Hyperboom projetado para agitar, agitar, agitar a sala

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Ultimate Ears deu tudo certo com seu mais recente alto-falante Bluetooth "portátil", e criou um monstro projetado para festas com níveis seis vezes mais baixos do já impressionante Megaboom 3 .

O UE Hyperboom é um alto-falante Bluetooth modesto de 360 graus da mesma forma que o Empire State Building é um bangalô geminado em Cotswolds. Ele vem com dois woofers de 4,5 polegadas, dois tweeters de 1 polegada e dois radiadores passivos de 3,5 polegadas.

Possui classificação IPX4 e possui uma bateria recarregável interna capaz de funcionar por até 24 horas entre as cargas.

O Bluetooth está integrado, naturalmente, mas com duas fontes capazes de se conectar ao mesmo tempo - selecionável com o toque de um botão. Também existem entradas auxiliares e de áudio ópticas de 3,5 mm para fontes não-sem fio.

O Hyperboom é capaz de ajustar automaticamente a assinatura do som, dependendo da sua localização - digamos, do jardim - através do seu modo de equalização adaptável. E você pode até carregar o telefone a partir da porta USB do alto-falante.

"Estamos pegando nosso som exclusivo do Ultimate Ears e tornando-o maior e mais alto do que nunca para fazer com que salas inteiras de pessoas dancem", disse Mindy Fournier, chefe de gerenciamento de produtos da UE.

"Começando com som maravilhosamente rico, graves agudos e faixa dinâmica fenomenal em qualquer nível, adicionamos recursos prontos para festas, como compartilhamento fácil de música, equalizador adaptável e até 24 horas de duração da bateria para que você possa curtir qualquer festa, em qualquer sala".

O Ultimate Ears Hyperboom estará disponível a partir do início de março ao preço de US $ 399,99. Ainda estamos aguardando os preços do Reino Unido e da Europa Central.

