Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora o Amazon Echo ofereça a você toda a conveniência do Alexa, não é o alto-falante com melhor som que existe. Se você deseja uma melhor qualidade de som, o Ultimate Ears tem a solução - o UE Megablast .

Pegando o design resistente e à prova dágua do Megaboom e adicionando Alexa à mistura, este é um alto-falante Bluetooth mais inteligente que está totalmente conectado. Normalmente vendido por cerca de £ 219, o Amazon Prime Day baixou o preço para £ 94,99 (ou US $ 92,89 nos EUA ) - uma mega economia! Mas é por tempo limitado, então é melhor você pegá-lo logo.

O UE Megablast é um Bluetooth alimentado por bateria e um alto-falante inteligente, para que você possa movê-lo para qualquer lugar da casa sem a necessidade de conectá-lo. Para aqueles que desejam tê-lo permanentemente ligado, há uma base na qual ele pode ser colocado ( vendido separadamente ). Oferecer Alexa significa que você terá toda a diversão do controle de voz, pedindo para tocar música do Spotify, acender as luzes ou apenas curiosidades gerais. Quando não está conectado ao Wi-Fi, ainda é um excelente alto-falante Bluetooth.

O UE Megablast é extremamente barulhento e a qualidade do som é ótima, proporcionando um som que enche o ambiente ou o garde, com muitos graves. Está disponível em várias cores, mas para conseguir esse preço é preciso se apressar - a liquidação termina à meia-noite de 17 de julho.

Escrito por Chris Hall.