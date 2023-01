Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Panasonic anunciou algumas coisas no CES 2023, incluindo sua mais nova TV de bandeira - a MZ2000, mas entre os produtos revelados e atualizações de sustentabilidade estava uma mesa giratória Red-branded Technics SL-100.

A empresa revelou que a Technics seria a patrocinadora oficial da AV para os Jogos Olímpicos de Verão de Paris 2024 e a edição especial da mesa giratória Technics SL-100 será a estrela dos Jogos para os dançarinos de break.

A dança break estará fazendo sua estréia como esporte olímpico durante os Jogos de Paris 2024 e a mesa giratória Technics SL-100 será o que os DJs estarão usando para rodar as músicas dos atletas que disputarão as primeiras medalhas olímpicas de dança break.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Red se associa a uma série de marcas icônicas e pessoas em uma tentativa de criar produtos e experiências que combatam a AIDS. A Apple fez vários produtos com a Red no passado, por exemplo, com um iPhone vermelho e opções do Apple Watch, embora haja um grande número de marcas que colaboraram com a Red.

Os melhores acordos de oradores da Sexta-feira 2022 em preto: Descontos em Echo, Nest, Bose, B&O e mais Por Cam Bunton · 28 Novembro 2022 Os alto-falantes Bluetooth recebem muito amor por Black Friday. Aqui está um resumo dos melhores descontos deste ano.

A Panasonic tem trabalhado com a organização por um tempo, com os produtos Panasonic Red vendidos na Amazon, mas uma mesa giratória da Red Technics é definitivamente uma nova, e é adorável. A mesa giratória Technics Red SL-100 ainda não está disponível para compra, mas esperamos que esteja.

Escrito por Britta O'Boyle.