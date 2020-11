Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você está atrás de um áudio melhor para assistir à TV no Natal, a TCL lançou um trio de soundbars no Reino Unido que não vai quebrar seu banco.

A partir de apenas £ 69, as barras de som TCL TS6100, TS6110 e TS8111 vêm com HDMI-ARC para conectividade perfeita com uma TV compatível. Eles também oferecem Bluetooth para reprodução de música sem fio e alguns recursos diferentes, conforme você sobe na faixa.

O TCL TS8111 é o mais completo, com decodificação Dolby Atmos e subwoofers duplos dentro do gabinete razoavelmente fino. Ele é especificado em 2.1, com drivers angulares e radiadores acústicos.

Ele estará disponível a partir de janeiro de 2021, ao preço de £ 199.

O TS6100 é o mais barato do grupo, com £ 69 de ponto de partida. É 2.0, com HDMI-CEC e pode ser montado na parede.

Finalmente, o TCL TS6110 é efetivamente igual ao 6100, mas também vem com um subwoofer sem fio separado para adicionar graves profundos ao áudio estéreo.

Ele também pode ser montado na parede e possui controle HDMI-CEC para falar com o resto do seu equipamento de suporte por meio de um controle remoto.

O TS6110 custa £ 129 e já está disponível. Você pode encontrá-lo, assim como o TS6100, em vários varejistas, incluindo a Amazon.

