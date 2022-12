EE Pocket-lint Awards 2022: Barra de som do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As barras de som têm dado saltos e limites ao longo dos últimos anos, com muitos escolhendo a conveniência de um sistema de áudio compacto em vez de sistemas separados maiores.

É a última atualização para sua TV, e com o advento de formatos como Dolby Atmos sendo agora muito mais eficientemente entregue através das barras de som, é uma categoria para se empolgar.

O EE Pocket-lint Awards 2022 deliberou seis modelos diferentes, mas, finalmente, há uma barra de som que ainda está causando impacto.

Barra de som do ano: Sony HT-A7000

Às vezes um produto causa tal impacto que você simplesmente não pode ignorá-lo - e o Sony HT-A7000 se enquadra nessa categoria. Ele foi nosso vencedor em 2021 e seu sucesso contínuo demonstra como esta barra de som Atmosfera é a barra de escolha para muitos.

O Sony HT-A7000 é uma grande e ousada solução de barra de som que oferece um palco sonoro largo e alto que elevará a saída de áudio de qualquer TV para o próximo nível, tornando-a uma vencedora verdadeiramente digna desta categoria pelo segundo ano consecutivo.

Altamente elogiado: Samsung HW-Q990B

O Samsung HW-Q990B pode ter acabado de sair do topo para obter a melhor barra de som, mas recebe Altamente Recomendado por ser um sistema de barra de som impressionante que encantará os fãs de cinema em casa, oferecendo áudio baseado em objetos sem a necessidade de recorrer a um receptor AV e um pacote de alto-falantes. Ele também consegue proporcionar o máximo de imersão com o mínimo de inconveniência.

A qualidade sonora geral é excelente, a engenharia impressionante e o recurso SpaceFit Sound permite corrigir para os aspectos mais graves de qualquer sala. Não é barato, e entradas HDMI extras seriam boas, mas você não vai encontrar uma barra de som mais sonora.

O melhor do resto

As barras de som agora oferecem grande diversidade e para aqueles que podem se dar ao luxo de gastar um pouco mais, isso realmente soa verdadeiro. A Devialet Dione oferece uma esfera central giratória única que lhe dá distinção, ao mesmo tempo em que oferece som completo. O Sonos Ray é uma ótima opção para uma barra de som mais compacta e conectada, enquanto o Harman Kardon Citation Multibeam 1100 é um som muito bonito e de grande sonoridade. Por último, mas não menos importante, o Bowers & Wilkins Panorama 3 é uma solução fantástica de uma só unidade que não decepcionará - soa muito bem com TV, filmes e música.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

