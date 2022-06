Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sony ampliou sua linha de alto-falantes sem fio da série X com três novos modelos projetados para iniciar a festa onde quer que você vá.

Compreendendo o XG300, XE300 e XE200, os últimos acréscimos apresentam a unidade de alto-falantes X-Balanced da Sony e radiadores duplos passivos, para níveis de graves profundos e menos distorção do que nos modelos anteriores.

O Sony SRS-XG300 é o maior do grupo e apresenta a funcionalidade Mega Bass da marca. Ele também oferece um recurso de Live Sound para melhor apresentar gravações de música ao vivo.

Há também iluminação ambiente a bordo que se sincroniza com a batida da música.

O XE300 e XE200 são projetados para serem melhor utilizados verticalmente e apresentam o difusor em forma de linha da Sony. Isto desconcerta o som de forma mais ampla e mais distante.

Todos os modelos vêm com IP67 a prova de água e poeira. Embora a dupla XE também tenha sido testada para garantir que eles possam sobreviver a choques e arranhões.

A vida útil da bateria do XG300 é de até 25 horas entre as cargas, o XE300 até 24 horas e o XE200 até 16 horas. Cada um deles vem com carga rápida, dando 70 minutos de reprodução após apenas 10 minutos de carga.

Todos os alto-falantes estarão disponíveis a partir de julho de 2022, com o Sony SRS-XG300 a preço de £259 / 300, o XE300 a £169 / 200, e o XE200 a £139 / 150.

Escrito por Rik Henderson.