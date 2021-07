Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com cada vez mais experiências cinematográficas em casa, as soundbars estão melhorando seu jogo para entregar o tipo de produtos de alta qualidade que as pessoas desejam.

O carro-chefe da Sony em 2021, o HT-A7000, é uma dessas barras de som: é capaz de fornecer 7.1.2 canais de saída - são cinco alto-falantes frontais, incluindo duas saídas de disparo para cima; um woofer integrado para graves centrais; e dois tweeters de feixe para surround aprimorado - e decodificar trilhas sonoras codificadas com base em objetos Dolby Atmos e DTS: X.

Tudo na barra um. A menos que você queira ir all-in, pois o HT-A7000 é modular em um sentido: um subwoofer separado, o SA-SW5, pode adicionar sub-graves reais (há uma opção menor, o SW-SW3) ; enquanto os alto-falantes traseiros sem fio SA-RS3S também podem ser adicionados para um verdadeiro surround preciso.

O HT-A7000 tem várias portas para garantir a passagem para todos os assuntos: HDMI eARC lida com todos os suspeitos usuais, incluindo Dolby Vision, resolução de 8K e alta taxa de quadros (HFR) de 120fps para conteúdo 4K.

Outros recursos de ponta são suportados, graças ao Chromecast integrado, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2 e controle de voz Alexa. Não há pedra sobre pedra quando se trata de recursos.

O HT-A7000 será lançado em setembro, com preço de £ 1.200 / € 1.300. Os alto-falantes traseiros SA-RS3S irão adicionar £ 450 / € 500 a isso. E o subwoofer SA-SW5 irá adicionar £ 700 / € 800 - ou diminuir, com o SW-SW3 custando £ 450 / € 500. Preço total do pacote: £ 2350 / £ 2100 // € 2600 / € 2300.

