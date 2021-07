Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony revelou uma lâmpada de alto-falante Bluetooth que você poderá comprar ainda neste verão. É chamado de alto-falante de som de vidro LSPX-S3.

Apresentando um tweeter de vidro com três atuadores, ele pode bombear o som em todas as direções. A Sony disse que o tweeter pode produzir "tons altos nítidos e poderosos" em uma sala inteira.

O LSPX-S3 vem com uma unidade de alto-falante de 46 mm e um LED tipo vela que pisca e se sincroniza com sua música. Ele oferece vários modos de iluminação e níveis de brilho que você pode ajustar e pode brincar com os níveis de som por meio do aplicativo Sony Music Center. Ele também possui suporte LDAC para áudio de alta resolução. Você também pode conectar duas unidades para reprodução estéreo para formar um sistema de áudio de várias salas.

Além disso, o alto-falante possui um microfone embutido para chamadas.

Mas talvez a parte mais legal do LSPX-S3 é que você pode levá-lo para acampar. Ele pesa cerca de 1,1 kg e possui uma bateria recarregável USB-C que dura 8 horas com uma única carga.

O LSPX-S3 custará $ 350 / £ 315 / € 350 quando estiver à venda em agosto. Ele vem com uma base de metal e uma parte inferior de tecido.

A Sony ainda não disse quando começará a vender o alto-falante.

