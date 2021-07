Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os alto-falantes de pescoço são uma categoria estranha - aquela em que a Sony sente necessidade de competir com dispositivos como o SRS-WS1 de 2019 e agora, o SRS-NB10.

Em 6 de julho de 2021, a Sony anunciou seu mais recente alto-falante com fita para o pescoço, o SRS-NB10, que está sendo lançado como projetado para trabalhadores remotos. Isso porque ele pode ser usado para chamadas de voz e vídeo, já que possui dois microfones beamforming e uma tecnologia de processamento de voz integrada. Ele pode se conectar a dois dispositivos compatíveis com Bluetooth simultaneamente, também, para você alternar entre eles conforme necessário. Se você quiser usá-lo durante um treino, ele também é resistente à água com certificação IPX4.

O alto-falante de pescoço da Sony custará US $ 150 quando estiver à venda no final de 2021, oferecendo até 20 horas de reprodução de áudio. Será “otimizado apenas para os seus ouvidos”, graças aos drivers angulares para cima. Contanto que você não esteja tocando melodias de romper os ouvidos, a Sony disse que você “não precisa se preocupar em distrair colegas, companheiros de quarto ou família”.

Finalmente, o SRS-NB10 vem com carregamento por USB-C, que a Sony afirma que oferece uma hora adicional de reprodução de áudio após apenas 10 minutos de carregamento.

O SRS-NB10 estará disponível em duas cores - cinza carvão e branco - quando chegar às lojas em setembro de 2021.