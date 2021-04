Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony anunciou três alto-falantes sem fio em sua linha da série X, projetados para a diversão das festas. Para quando todos nós pudermos ficar juntos.

A série compreende o SRS-XP700 omnidirecional, o SRS-XP500 um pouco mais barato e o SRS-XG500 portátil.

Cada um deles possui unidades de alto-falante X-Balanced proprietárias da Sony , que apresentam um diafragma não circular que maximiza a área do alto-falante para mais pressão de som e menos distorção. Cada um deles também possui o recurso Mega Bass que permite baixas frequências ainda mais gritantes para melodias de baixo.

O Sony XP700 vem com três tweeters de alta frequência na frente, um na parte traseira para garantir que o som pareça vir de todos os ângulos, enquanto o XP500 tem dois tweeters frontais. Ambos possuem dois woofers.

O Sony XG500 é um pouco diferente por ser projetado para ser carregado e é menor que os outros, pois vem com dois tweeters e dois woofers.

Todos os alto-falantes possuem iluminação LED multicolorida, são compatíveis com Bluetooth e possuem modos de karaokê (com entradas de microfone e guitarra). Eles oferecem suporte ao Party Connect, portanto, podem ser conectados entre si ou com outros alto-falantes compatíveis (até 100 no total).

O SRS-XP700 custa £ 449 / € 500, o XP500 £ 319 / € 369 e o XG500 custa £ 379 / € 429. Todos estarão disponíveis a partir de junho de 2021.

