(Pocket-lint) - A Sony anunciou uma barra de som 5.1, subwoofer e sistema surround que oferece som de cinema completo por um preço razoável.

O sistema Sony HT-S40R compreende um carro de som fino que fornece os canais central e frontal esquerdo, um subwoofer e alto-falantes de estante traseiros esquerdo-direito sem fio. Há também um amplificador sem fio em miniatura que alimenta as traseiras.

A configuração é projetada para funcionar sem fio com TVs Sony Bravia também, tudo por meio de Bluetooth.

Os dispositivos móveis também podem transmitir áudio por Bluetooth para o sistema diretamente. Ele também vem com uma porta USB, para que você possa conectar uma fonte dessa forma.

Entradas óticas e analógicas estão disponíveis, enquanto HDMI ARC é suportado para uma melhor conexão com uma televisão habilitada.

A potência de saída geral é de 600 W, com quatro modos de som que oferecem assinaturas de áudio específicas para cinem ou música, ou escolha entre os modos padrão e automático.

Outros dois modos - voz e noite - acentuam a fala e ajustam o volume dos graves, respectivamente.

O sistema é compatível com Dolby Audio, mas não Dolby Atmos - ele não tem alto-falantes frontais com upfiring para iniciantes. Ele vem com um controle remoto dedicado.

O sistema Sony HT-S40R 5.1 estará disponível a partir de maio de 2021 por £ 349 no Reino Unido, € 389 na Irlanda e na Europa Central.

