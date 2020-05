Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Dolby Atmos está se tornando mais rapidamente um padrão de áudio doméstico, e nós aprovamos sinceramente.

O mais recente kit de entretenimento doméstico a adotá-lo é o conjunto de barra de som Sony HT-G700 a 3.1 e subwoofer sem fio que abrange Dolby Atmos e DTS: X para uma experiência de cinema em casa mais envolvente.

A Sony tem várias barras de som em sua formação, incluindo algumas anunciadas no início deste ano na CES , mas isso vem com um novo canal central dedicado que potencialmente torna os vocais e os efeitos de frente mais distintos.

Isso, e os canais esquerdo e direito, também são usados em conjunto com o Vertical Surround Engine, proprietário da Sony, para criar os efeitos de altura para o Dolby Atmos e a magia surround adicional fornecida pelo DTS: X.

Ele também vem com a tecnologia Immersive AE (Aperfeiçoamento de áudio) da Sony, para que as faixas estéreo regulares sejam aprimoradas para surround virtual (até 7.1.2). E, as conexões incluem HDMI eARC e Bluetooth.

O HT-G700 estará disponível em maio, ao preço de £ 450 (€ 540).

Também anunciado é o Sony HT-S20R, um conjunto de alto-falantes sub e traseiro mais acessível, com barra de som que oferece 400 W em potência total e conectividade HDMI / Bluetooth.

Também estará disponível em maio deste ano, ao preço de £ 250 (€ 300).

