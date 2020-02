O que é o Sony 360 Reality Audio e como ele funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O 360 Reality Audio da Sony é uma nova plataforma de música de alta resolução que visa tornar a música que você ouve mais imersiva e realista.

Ele foi projetado para fazer a música soar como se viesse de várias direções diferentes, não apenas para a esquerda e para a direita.

Ele usa algo chamado áudio baseado em objeto, o que significa que, quando o som que está sendo gravado é codificado, ele salva dados extras, chamados metadados, que descrevem o posicionamento do microfone em um campo de som 3D.

Em outras palavras, o microfone que grava os violinos tem dados anexados, dizendo que está na parte frontal esquerda do estúdio de gravação, enquanto o microfone que cobre os trombones observa que está na parte traseira, à direita. Ah, e se os trombones estiverem em uma plataforma mais alta que os violinos, essa altura extra também será codificada na posição.

Esses dados extras significam que quando você está ouvindo música, ela deve parecer mais com a maneira como a música foi originalmente gravada, com um maior senso de realidade - conforme sugerido pelo nome da Sony para este sistema.

Não se aplica apenas à música - um tiro no fundo de uma faixa musical pode ser um objeto e ter seu próprio lugar no campo sonoro.

As faixas masterizadas ou remasterizadas para reproduzir esse formato serão transmitidas em serviços regulares como Tidal e Deezer .

Nos dois casos, você precisará de uma assinatura paga para ouvir as faixas certas. O terceiro serviço no lançamento será o nugs.net, um serviço especializado em gravar shows ao vivo - o que pode ser uma coisa especialmente interessante de se ouvir neste formato.

O Amazon Music HD também terá faixas do Sony 360 Reality Audio, embora, a princípio, elas sejam apenas para reprodução pelos alto-falantes, não por outro hardware - dos quais mais tarde.

A Sony diz que também está em negociações com o Napster. Não há menção aos dois maiores serviços de streaming, Apple Music e Spotify, mas você pode adivinhar que as negociações podem estar acontecendo nos bastidores para tentar conseguir os dois.

Talvez a melhor coisa sobre o Sony 360 Reality Audio seja que você não precisa comprar nenhum kit novo, a menos que queira ouvir pelos alto-falantes. Isso porque a Sony diz que sua nova plataforma funcionará com qualquer fone de ouvido. Qualquer.

Claro, você obterá melhores resultados com latas melhores, mas a mágica é feita na codificação, não nos fones de ouvido.

A Sony ressalta que, se você estiver ouvindo através de alguns fones de ouvido, poderá obter um resultado aprimorado. Isso ocorre por meio do aplicativo Sony Headphones Connect gratuito, que personaliza o áudio ao seu senso auditivo específico. O aplicativo pode ser baixado no iOS e Android.

Funciona tirando uma foto da sua orelha no seu smartphone (dica: peça a alguém para ajudá-lo para que você obtenha a posição da sua orelha na foto da maneira certa) e trabalhando com isso exatamente como você ouve. Em seguida, otimiza a reprodução para sua audição pessoal.

Se você deseja tocar música no Sony 360 Reality Audio através de um alto-falante, precisa de um com o chip certo incorporado. Até agora, há apenas um deles anunciado, o Amazon Echo Studio , um alto-falante inteligente de uma unidade.

Espere mais alto-falantes e dispositivos a seguir, sem dúvida, incluindo alguns da própria Sony.

No lançamento, a Sony diz que haverá 1.000 músicas no novo formato, com mais para seguir. Isso inclui artistas como Mark Ronson e Pharell Williams, além de faixas clássicas de artistas como Billy Joel e Bob Dylan.

Também não há comentários aqui, embora pareça provável que, se você estiver em uma assinatura premium (ou seja, não gratuita), para qualquer um dos serviços, ela será incluída no preço normal.

Não, já existem outros, o mais conhecido deles é o Dolby Atmos. O serviço Dolby Atmos Music é uma plataforma de música rival que também visa oferecer uma experiência realista de som surround. Os dois formatos não são compatíveis, portanto, os engenheiros de estúdio permanecerão ocupados à medida que mais faixas forem remasterizadas para as novas plataformas.