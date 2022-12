O Sonos Optimo 2 suportará Wi-Fi 6, de acordo com o arquivamento da FCC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sonos irá alegadamente lançar seus próximos alto-falantes com suporte a Wi-Fi 6 e até mesmo Wi-Fi 6E. Isso poderia incluir o muito falado Sonos Optimo 2.

Um dispositivo chamado "S39" foi listado no site da FCC (Comissão Federal de Comunicações), o que significa que suas tecnologias de transmissão sem fio foram aprovadas para uso nos Estados Unidos.

Ele revela que, o que se pensa ser o primeiro na nova linha do Optimo, será compatível com as bandas de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz necessárias para a conectividade Wi-Fi 6.

O dispositivo também terá suporte Bluetooth - algo que não aparece em muitos alto-falantes Sonos antes, exceto para os Sonos Move e Roam portáteis.

Um segundo produto Sonos também foi aprovado, embora através do órgão regulador canadense. Ditado S41 por enquanto, pensa-se que ele também virá com suporte Wi-Fi 6 à medida que a empresa avança com suas tecnologias.

Ainda não se sabe se isto também está na futura linha Optimo ou se ele (ou o S39) é na verdade um substituto para um modelo existente (como o Sonos One). De qualquer forma, o fato de ambos já terem sido certificados, poderemos saber mais nas próximas semanas.

2023 poderia ser um ano emocionante para a Sonos, isso é certo.

Escrito por Rik Henderson.