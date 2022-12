Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sonos e Ikea têm uma parceria produtiva há alguns anos, com várias colaborações de oradores nesse tempo.

Isso inclui alto-falantes de prateleira e lâmpadas de mesa com propriedades de áudio, sob o guarda-chuva Symfonisk. Agora há um novo dispositivo na linha que pode fornecer uma sala com luz e áudio sem fio habilitado pelo Sonos- o alto-falante de chão Ikea Symfonisk para lâmpadas Symfonisk.

Chegando em janeiro de 2023, a lâmpada parece elegante, mas pode dobrar como a principal fonte de música de sua casa. Alternativamente, ela pode ser usada como alto-falante traseiro em uma instalação de cinema em casa.

"Aprendemos muito sobre como as pessoas querem se equipar com luz e som. Também sabemos que muitas pessoas querem ter várias fontes de luz em diferentes níveis e partes da sala para criar o clima certo", disse o líder de design de gama do Ikea, Stjepan Begic.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"O desafio de não ter espaço suficiente para uma mesa para colocar a lâmpada nos levou a criar a lâmpada de chão".

Da caixa, a lâmpada de chão Symfonisk vem com uma sombra de bambu, mas pode ser personalizada com outras tonalidades compatíveis da linha. Também pode ser ligada a outros alto-falantes Symfonisk e Sonos para áudio em várias salas e funciona tanto com as aplicações domésticas inteligentes Sonos e Dirigera Ikea.

Ele estará disponível em todos os territórios Ikea a partir do próximo mês, com preços ainda a serem revelados.

Melhores ofertas Sonos Black Friday 2022: Descontos em Sonos Arc, Beam, Sub e mais Por Britta O'Boyle · 26 Novembro 2022 · A Sonos anunciou alguns acordos de cracking para Black Friday - e as vendas estão agora ao vivo.

Escrito por Rik Henderson.