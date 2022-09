Sonos Sub Mini é tudo sobre o baixo a um preço mais barato

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Sonos anunciou o Sub Mini - um subwoofer menor para sentar-se abaixo do Sub Sub original da Sonos na carteira da empresa.

O Sonos Sub Mini traz um desenho diferente em relação ao Sonos Sub, com uma forma cilíndrica em vez de quadrada, embora mantenha uma seção recortada no centro, que é projetada para mover o ar para maximizar os graves.

Existem woofers personalizados com duplo cancelamento de força a bordo, juntamente com processamento avançado para melhorar a acústica, e embora não seja tão potente quanto o Sonos Sub original, o Sub Mini ainda promete uma resposta de freqüência até 25Hz.

Há sintonia Trueplay a bordo para otimizar automaticamente os graves com base em sua sala, e o volume se ajustará automaticamente com seu alto-falante emparelhado ou barra de som também. Mas também é possível usar o aplicativo Sonos para ajustar o EQ e há uma conexão Wi-Fi de 5Ghz.

O Sonos Sub Mini é projetado para "salas pequenas ou médias" e é recomendado emparelhar com as barras de som Sonos Ray ou Sonos Beam, ou com os alto-falantes menores do Sonos, como os alto-falantes Sonos One, One SL e Symfonisk.

O Sonos Sub Mini está disponível em branco ou preto, como o Sonos Sub, embora você não possa emparelhar mais de um Sonos Sub Mini juntos, como pode com o Sonos Sub.

Ele estará disponível a partir de 6 de outubro e custará 429 libras no Reino Unido, 429 dólares nos EUA e 499 euros na Europa. Em comparação, o Sonos Sub custa £749 no Reino Unido, $749 nos EUA e EUR799 na Europa, portanto o Sub Mini é um pouco mais barato.

